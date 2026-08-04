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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

2185 شهادة قيد و831 مهارة ورخصة مهنة | حصاد جهود عمل الأقصر في يوليو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 واصلت مديرية العمل بالأقصر جهودها خلال شهر يوليو في تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وتأهيل العمالة، بما يواكب مستهدفات الدولة في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية.

وأعلن محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن المديرية حققت معدلات إنجاز متميزة في خدماتها المقدمة للمواطنين، حيث أصدرت 2185 شهادة قيد "كعب عمل"، منها 2167 شهادة للمواطنين و18 شهادة لذوي الهمم، في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات وضمان وصولها لجميع الفئات.

وأوضح أن خدمات استخراج شهادات القيد عبر منصة "مصر الرقمية" شهدت نشاطًا ملحوظًا، إذ استقبلت المنصة 834 معاملة إلكترونية خلال شهر يوليو، تم الانتهاء من 717 منها، فيما أعيد تقديم 77 طلبًا بعد استكمال البيانات، إضافة إلى 177 طلبًا سبق تعديلها وإعادة تقديمها، بينما لا تزال 5 طلبات قيد المراجعة، وتم رفض 35 طلبًا لعدم استيفاء المستندات المطلوبة، دون تسجيل أي طلبات ملغاة.

وأشار إلى أن توزيع شهادات القيد على مكاتب العمل بالمحافظة جاء بواقع 1070 شهادة بمكتب الأقصر، و727 شهادة بمكتب إسنا، و153 شهادة بالقرنة، و139 شهادة بأرمنت، و56 شهادة بالبياضية، و40 شهادة بالزينية، بما يعكس حجم الإقبال على خدمات المديرية في مختلف مراكز المحافظة.

وفي جانب تأهيل العمالة، أوضح وكيل الوزارة أن المديرية أصدرت 831 شهادة لقياس مستوى المهارة، إلى جانب 831 رخصة مزاولة مهنة في مختلف التخصصات، بينها رخصة واحدة لذوي الهمم، تأكيدًا لحرص وزارة العمل على دمجهم في سوق العمل وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة.

وأكد محمود عيسى أن اختبارات قياس المهارة تُجرى وفق ضوابط ومعايير فنية معتمدة لضمان تخريج عمالة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في التوسع في الخدمات الرقمية وتقديم التيسيرات للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

الأقصر اخبار الأقصر مديرية العمل

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