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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع رئيس أذربيجان على آخر التطورات ويبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
أ ش أ

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، اليوم الخميس، على آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في فلسطين، في ظل استمرار إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتصاعد اعتداءات المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستعماري، واستمرار احتجاز عائدات الضرائب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس الوزراء الفلسطيني بحث مع رئيس جمهورية أذربيجان، خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر زوغولبا بالعاصمة الأذرية (باكو) الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة نتيجة استمرار إغلاق المعابر، وتعطيل الاحتلال إدخال مستلزمات الإغاثة والتعافي، إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والغذاء.

ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره للرئيس علييف، مُثمنًا موقف أذربيجان الثابت في دعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مُقدما الشكر على الدعم الإنساني والتنموي المقدم لفلسطين خاصة للأونروا، بالإضافة للتبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

كما رئيس الوزراء الفلسطيني مع رئيس جمهورية أذربيجان أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين على الأصعدة كافة.

ومن جانبه بعث الرئيس علييف تحياته وتقديره للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مُجددا تأكيده على موقف بلاده الثابت من حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن هذه الزيارة الرسمية جاءت بدعوة من جمهورية أذربيجان، وستشمل لقاء رئيس وزراء أذربيجان، ورئيسة المجلس الوطني، وزيارة نصب النصر وضريح الزعيم الوطني حيدر علييف، والعديد من اللقاءات الأخرى.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رئيس جمهورية أذربيجان

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