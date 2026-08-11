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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الشناوي يرفض الاعتزال ويطلب التجديد مع الأهلي لموسم إضافي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عمرو مصطفى

رفض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة اعتزال كرة القدم داخل القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجديد، مؤكدًا تمسكه بمواصلة مسيرته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم أن عقده الحالي مع النادي ينتهي رسميًا بنهاية الموسم الجديد.

محمد الشناوي يرفض الاعتزال بنهاية الموسم الجديد 

ويرغب محمد الشناوي في الاستمرار مع الأهلي لمدة موسم إضافي بخلاف الموسم المتبقي في عقده، خاصة في ظل رغبته في مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية، والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق قبل اتخاذ قرار الاعتزال.

وكشف مصدر مقرب من محمد الشناوي أن الحارس بدأ بالفعل في الحديث مع عدد من المسؤولين عن إدارة الكرة بالنادي الأهلي، من أجل معرفة موقف الإدارة من تمديد عقده لمدة موسم جديد، موضحًا أن اللاعب ينتظر حاليًا رد النادي بشأن طلبه.

الشناوي يطلب تمديد عقده موسم إضافي 

وأوضح المصدر أن الشناوي لا يفكر في الوقت الحالي في إنهاء مسيرته الكروية بنهاية الموسم الجاري، خاصة أنه يرى أن لديه القدرة على الاستمرار في الملاعب وتقديم الإضافة الفنية المطلوبة، بجانب رغبته في خوض تحديات جديدة مع الأهلي على المستوى المحلي والقاري.

وأشار إلى أن الحارس المخضرم يضع في مقدمة أهدافه خلال الفترة المقبلة مواصلة حصد البطولات مع الأهلي، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، خاصة أن الفريق يشارك بصورة مستمرة في المنافسات الكبرى ويبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب.

الشناوي ينتظر كلمة الحسم في الأهلي 

وينتظر محمد الشناوي موقف إدارة الأهلي من طلبه، في ظل ارتباط القرار برؤية مسؤولي النادي والجهاز الفني بشأن مستقبل مركز حراسة المرمى، وكذلك سياسة التجديد للاعبين أصحاب الخبرات.

ويعد الشناوي أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الأهلي خلال السنوات الأخيرة، ونجح في حجز مكانه ضمن العناصر الأساسية للفريق، كما حمل شارة القيادة في العديد من المناسبات، ليصبح أحد أبرز أصحاب الخبرات داخل غرفة ملابس القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقف محمد الشناوي، سواء بالموافقة على تمديد عقده لموسم إضافي أو الاكتفاء بالعقد الحالي، خاصة مع رغبة الحارس في مواصلة مسيرته وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الجديد.

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