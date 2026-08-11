كيف فاجأت حماس نتنياهو بشأن سلاحها

كشف أكرم القصاص، الكاتب الصحفي، أن نتنياهو لم يكن يتصور أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية ستوافق على جمع السلاح وفوجئ بالأمر.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن نتنياهو أبلغ الأمريكان أنه لا يراهن على أن الفصائل ستسلم السلاح.



وأردف أن نتنياهو مقبل على انتخابات ويراهن على المتطرفين، وأوقف العديد من العمليات داخل غزة بناء على التدخل الأمريكي ووضع شرطًا لوضع السلاح متوقعًا معارضة الطرف الثاني وبالتالي لا يتم الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.



وأوضح أن نتنياهو يوجه كلامه للناخبين أنه حامي حمى إسرائيل ويحاول التغطية على اتهامات المعارضة بأنه تقاعس في أكتوبر 2023، وأن فتح حروب على جبهات متعددة لم يؤد إلى شيء.

