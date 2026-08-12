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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| احذر تطبيقات اختراق الـ Wi-Fi وطريقة آمنة للاتصال بدون باسوورد.. كيف تضمن عدم استرجاع صورك الشخصية بعد بيع الآيفون

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمباء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

احذر تطبيقات اختراق الـ Wi-Fi.. طريقة آمنة للاتصال بدون باسوورد

هل تبحث عن طريقة تساعدك على فتح شبكة واي فاي Wi-Fi المغلقة وذلك بدون باسوورد وبدون الحاجة إلى فتح الراوتر، إليك كيفية توصيل هاتف بشبكة Wi-Fi في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة به.

توجد العديد من الطرق لفتح ال Wi-Fi باستخدام تطبيقات مخصصة لذلك، ولكن من الممكن أن يضر بجهازك لأن البرامج والتطبيقات المستخدمة فيذلك غالباً ما تتضمن فيروسات وبرامج ضارة، قد يستخدمها الهاكرز للوصول إلى بيانات المستخدمين ومعلومات الدفع.

كارثة بيع الآيفون.. إزاي تضمن عدم استرجاع صورك الشخصية بعد البيع؟

 ما بين صور شخصية وأرقام هواتف هناك عدد من الخطوات التي يجب فعلها أولا قبل التفكير في بيع هاتفك الآيفون ليكون جاهزا للاستخدام من قبل شخص آخر، وأيضا حتى لا تستغل بيانات الشخصية المهمة بشكل سئ.

تحديث One UI 8.0 النهائي لجالكسي S26.. تعرف على موعد الوصول المتوقع

أصدرت شركة سامسونج ، أول نسخة تجريبية من تحديث One UI 9.0 لسلسلة هواتف Galaxy S26 في مايو، تلتها نسخ تجريبية أخرى على فترات منتظمة. 

وأكدت الشركة، أن النسخة الخامسة من One UI 9.0 لطرازات S26 ستصدر هذا الأسبوع، ولكن لم يُعلن رسميًا عن موعد بدء طرح النسخة النهائية.

الأرخص من فيفو.. تعرّف على مواصفات وعيوب هاتف Vivo X300 FE الجديد

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتف Vivo X300 FE في مايو من هذا العام. حينها، تم طرح الهاتف بإصدارين من حيث سعة التخزين: 256 جيجابايت و512 جيجابايت، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت.

والآن، طرحت الشركة إصدارًا جديدًا من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للهاتف، ما يجعله الإصدار الأقل سعرًا في سلسلة هواتف فيفو، ولكن هناك بعض العيوب.

تم إطلاق النسخة الجديدة من هاتف Vivo X300 FE بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت
الإصدار الجديد من هاتف Vivo X300 FE

قفزة تاريخية غير مسبوقة.. صور مسربة تكشف عن سعة بطارية iPhone 18 Pro Max

كشفت صور مسربة حديثًا لخلية بطارية هاتف آيفون 18 برو ماكس (النسخة الصينية) عن سعة 5391 مللي أمبير، وهو ما يتطابق مع بيانات مسجلة لدى الجهات التنظيمية الشهر الماضي، ما يعزز مصداقية الشائعات. وتتوافق هذه الصور أيضًا مع الادعاءات التي تشير إلى سعة بطارية تبلغ 5567 مللي أمبير لنسخة eSIM الأمريكية، بينما من المتوقع أن تشهد نسخة آيفون 18 برو الأصغر حجمًا زيادة طفيفة فقط.

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