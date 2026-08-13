الفضالي يدعو لاجتماع عاجل لتبني توجيهات الرئيس بشأن إطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب

قال السفير أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس هيئة الشبان العالمية ورئيس تيار الإستقلال ، أنه دعا المجلس الأعلى لهيئة الشبان العالمية لاجتماع عاجل لتبني توجيهات الرئيس السيسي بشأن إطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب، بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية ، وتفعيل هذه التوصيات على مستوى الجمهورية، و تضافر الجهود من أجل إنجاح هذه المهمة حول وجود هذه المنصة بشكل واقعي وسريع.

وطالب الفضالي في بيان له كل المؤسسات الشبابية بتضافر جهودها الاجتماعية على أرض الواقع مع وزارة الشباب والمسئولين لتفعيل دور الشباب في المجتمع المصري خلال المرحلة الحالية لأنه عصب الدولة المصرية ، خاصة وأن نسبة الشباب دون 35 عام تمثل أكثر من 50 % من الشعب المصري.

وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس هيئة الشبان العالمية ورئيس تيار الإستقلال ، إن توجيهات الرئيس بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تمثل طاقة جديدة يجب أن نقوم عى نشرها بشكل جيد بين كافة المؤسسات الشبابية.

كما طالب بضرورة أن تحتوي هذه المظلة الممثلة في المنصة الوطنية التفاعلية للشباب على الهيئات الشبابية ومسئوليها ومراكز الشباب ، وألا تبدأ من الصفوة ولكن تبدأ من النجوع والشارع ، حتى يكون هناك تفعيل واقعي لتوجيهات الرئيس السيسي.