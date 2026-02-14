قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في عيد الحب… طريقة عمل بار تشيز كيك الفراولة
وزير الخارجية: مصر مستعدة لتعزيز التصنيع الدوائي والأمن الصحي في إفريقيا
ليفربول يستضيف برايتون في اختبار صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي
قمة عسكرية بميونيخ.. أوروبا تعتزم إعلان الحرب على "الأسطول الروسي الخفي"
بعد تعرضها لأزمة صحية.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة| شاهد
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وإيطاليا
حبس وغرامة للمخالفين.. ماذا تفعل حال العثور على طفل حديث الولادة؟
بتخفيضات تصل إلى 30%.. انطلاق معارض أهلا رمضان في طوخ وشبرا الخيمة
إخلاء سبيل الشاب إسلام فى واقعة بدلة الرقص بـ ميت عاصم في القليوبية
خيار إجباري.. الأهلي يدرس استعادة نجم سوبر بديلا لـ إليو ديانج
كسر بالأنف وتورم بالوجه.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب أجبر على لبس بدلة رقص بميت عاصم
تكنولوجيا وسيارات

بقوة تصل لـ 646 حصانا.. ماذا تقدم سمارت 5 الكهربائية الجديدة؟

صبري طلبه

تواصل سمارت المتخصصة في صناعة السيارات تألقها عالميًا في هذا المجال، عبر تقديم طرازات متنوعة ومن بينها النسخة 5 الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الطابع الكهربائي الكامل. 

أبعاد وتصميم سمارت #5

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,900 مم، ويصل طولها الإجمالي إلى 4,705 مم، فيما يبلغ العرض 1,920 مم، مع ارتفاع يتراوح بين 1,705 و1,830 مم وفقًا للفئة، وتظهر الملامح الرياضية من خلال الواجهة الأمامية الحادة المزودة بإضاءة LED، إضافة إلى جنوط رياضية، كما يتوفر سقف بانورامي.

محرك سمارت بقوة تصل إلى 646 حصانًا

توفر سمارت #5 أكثر من تكوين لمنظومة الدفع الكهربائي، حيث تتراوح القوة بين 363 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 373 نيوتن متر، وصولًا إلى 646 حصانًا وعزم أقصى يصل إلى 710 نيوتن متر في الفئات الأعلى تجهيزًا.

سمارت #5

تسارع السيارة سمارت #5

يختلف نظام الدفع بين الخلفي والدفع الكلي للعجلات بحسب النسخة، ووفقًا لهذه المواصفات، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة تتراوح بين 3.8 و6.5 ثانية، ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات الأداء العالي.

مدى القيادة وسعة بطاريات سمارت #5

تستند السيارة إلى بطاريات بسعة 94 أو 100 كيلوواط ساعة، ما يتيح مدى قيادة يتراوح بين 465 و590 كيلومترًا وفقًا للفئة ونظام الدفع. 

سمارت #5

تجهيزات السيارة سمارت #5

زودت السيارة بحزمة من أنظمة السلامة، تشمل كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام المساعدة على البقاء داخل المسار، إلى جانب نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، كما تتوفر بعدد 7 وسائد هوائية لتعزيز الحماية، ورادار لرصد الحركة وتحديد المسار، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، ومثبت سرعة تكيفي.

سمارت #5

وتعتمد المقصورة على شاشة عريضة في منتصف لوحة القيادة تمتد باتجاه الراكب الأمامي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية لعرض بيانات القيادة والطاقة، وتضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وفرامل يد كهربائية ومقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا.

