مواصفات JMC جراند افينيو برو 2026.. وبهذا السعر

تدخل JMC جراند افينيو برو ضمن فئة سيارات البيك أب متعددة الاستخدامات المقدمة عالميًا، والتي تأتي بمستوى متقدم من التجهيزات والتقنيات الحديثة، مع تصميم رياضي وصندوق متعدد الأعراض.

أبعاد JMC جراند افينيو برو

تتمتع JMC جراند افينيو برو بحجم خارجي كبير، حيث يبلغ طول السيارة 5535 مم، مع عرض يصل إلى 2055 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1920 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3270 مم، بينما يصل وزن الحمولة إلى 860 كيلوجرامًا، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 2280 كيلوجرامًا، كما حصلت السيارة على تجهيزات خارجية عملية تشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، وجنوط بقياس 17 بوصة في الأمام والخلف.

محرك JMC جراند افينيو برو

تعتمد JMC جراند افينيو برو على محرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.3 لتر، يولد قوة تصل إلى 258 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، وبنظام دفع رباعي.

تجهيزات JMC جراند افينيو برو

توفر المقصورة الداخلية في JMC جراند افينيو برو مقعد للسائق بخاصية التعديل الكهربائي مع التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في 8 وضعيات، ومقودًا مكسوًا بالجلد متعدد الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظامًا صوتيًا مكونًا من 6 سماعات، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وحصلت JMC جراند افينيو برو على مجموعة متنوعة من أنظمة السلامة ، حيث زودت السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام قراءة مسار الطريق الذي يشمل التحذير عند الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله.

وتشمل تجهيزات الأمان الأخرى حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خارجية بزاوية رؤية 540 درجة، بالإضافة إلى أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، والثبات الإلكتروني.

سعر سيارة JMC جراند افينيو برو

تقدم السيارة في السوق السعودي بسعر يبلغ 146.338 ريال.