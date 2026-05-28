5 سيارات رياضية موديل 2026.. الأولى بأقل سعر

استطاعت السيارات الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق العالمي والمحلي، نسبة إلى التصميم المرتفع، والمساحة الداخلية الرحبة، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات رياضية موديل 2026 في مصر.

جاك S2

زودت السيارة جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 759,900 جنيه.

رينو أوسترال

تعتمد السيارة رينو أوسترال على محرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 1,400,000 و 1,770,000 جنيه.

شيري تيجو 7

دعمت شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات، تتراوح أسعار السيارة بين 1,000,000 إلى 1,070,000 جنيه.

نيسان قشقاي

تستمد نيسان قشقاي قوتها من محرك 1300 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة قدرها 148 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، يبدأ السعر من 1,499,900 إلى 1,964,000 جنيه

إم جي ZS

تعتمد السيارة إم جي ZS على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,200,000 جنيه.