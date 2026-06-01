طريقة عمل برجر مشوي بالفرن.. بأسهل الخطوات

قدم الشيف عماد الخشت، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل برجر مشوي بالفرن فهو من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

مقادير برجر مشوي بالفرن



● نصف كيلو لحم مفروم 10% دهون

● كوب فلفل أحمر حلو برنوازيه

● 2 ملعقة ثوم مفروم

● كوب بصل برنوازيه ناعم

● كوب بقدونس مفروم

● 2 بيضة

● كوب بقسماط ناعم

● ملح وفلفل

● ملعقة صغيرة جوزة الطيب

للتسوية:

● نصف كوب زيت زيتون

● نصف كوب زبد سايح



لصوص التقديم:

● 3 ملعقة مستردة ديجون

● كوب كاتشب

● 3 ملعقة صوص حار

● ملعقة ثوم بودرة

● ملعقة بصل بودرة

● ملعقة خل عنب أحمر



للغرف:

● رقائق بطاطس شبس

● خيار مخلل



طريقة تحضير برجر مشوي بالفرن



تخلط المقادير جيدًا بالترتيب ثم تترك نصف ساعة في البراد.

في صينية فرن تدهن بزيت الزيتون ثم تفرش بحلقات البصل وترش بزيت الزيتون.

يشكل اللحم ويوضع فوق البصل ويدهن بالزبدة المذابة.

تسوى في فرن على درجة 180مْ لمدة 30: 40 دقيقة.

تغرف قطعتان من البرجر مع رقائق البطاطس والخيار المخلل.

تمزج مقادير التقديم جيدًا وتقدم مع البرجر.