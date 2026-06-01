قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أشهر بلا رئيس.. مستحقات متوقفة ومشروعات مهددة داخل المعهد القومي للبحوث الفلكية
ملعب تدريب منتخب مصر في كليفلاند استعدادا لمواجهة البرازيل الودية.. صور
قبل مواجهة منتخب مصر.. البرازيل تقسو على بنما بـ 6 أهداف
بري يطرح معادلة وقف النار: أضمن التزام حزب الله إذا أوقفت إسرائيل الحرب
انفجار خط مياه رئيسي في سوهاج.. وحالة من الارتباك المروري
مواعيد مترو الأنفاق وقطار LRT اليوم بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى
تراجع 1.33 جنيه.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
بالمواعيد والخطوط.. خريطة تشغيل المترو والقطار الكهربائي LRT بعد انتهاء عطلة العيد
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سمح بعبور 70 سفينة عبر هرمز بعيدا عن إيران
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 1 يونيو 2026 كاملة
بريطانيا تحذر: أوقفوا التصعيد في لبنان وأعيدوا المسار الدبلوماسي
اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل برجر مشوي بالفرن.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل برجر مشوي بالفرن
طريقة عمل برجر مشوي بالفرن
هاجر هانئ

قدم الشيف عماد الخشت، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل برجر مشوي بالفرن فهو من الأكلات اللذيذة والشهية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

مقادير برجر مشوي بالفرن


● نصف كيلو لحم مفروم 10% دهون

● كوب فلفل أحمر حلو برنوازيه

● 2 ملعقة ثوم مفروم

● كوب بصل برنوازيه ناعم

● كوب بقدونس مفروم

● 2 بيضة

● كوب بقسماط ناعم

● ملح وفلفل

● ملعقة صغيرة جوزة الطيب

للتسوية:
● نصف كوب زيت زيتون
● نصف كوب زبد سايح


لصوص التقديم:
● 3 ملعقة مستردة ديجون
● كوب كاتشب
● 3 ملعقة صوص حار
● ملعقة ثوم بودرة
● ملعقة بصل بودرة
● ملعقة خل عنب أحمر


للغرف:
● رقائق بطاطس شبس
● خيار مخلل


طريقة تحضير برجر مشوي بالفرن


تخلط المقادير جيدًا بالترتيب ثم تترك نصف ساعة في البراد.
في صينية فرن تدهن بزيت الزيتون ثم تفرش بحلقات البصل وترش بزيت الزيتون.
يشكل اللحم ويوضع فوق البصل ويدهن بالزبدة المذابة.
تسوى في فرن على درجة 180مْ لمدة 30: 40 دقيقة.
تغرف قطعتان من البرجر مع رقائق البطاطس والخيار المخلل.
تمزج مقادير التقديم جيدًا وتقدم مع البرجر.

برجر مشوي بالفرن طريقة تحضير برجر مشوي بالفرن مقادير برجر مشوي بالفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

موعد عودة العمل بعد اجازة عيد الأضحى

الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

وحدات سكنية

من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل

ترشيحاتنا

ألمانيا

ألمانيا تدعو حزب الله وجيش الاحتلال لوقف الأعمال القتالية

ناقلة نفط - أرشيفي

مملوكة لرجل أعمال باكستاني.. قراصنة يستولون على ناقلة نفط قبالة السواحل الصومالية

الكاتب الصحفي الفلسطيني ثائر أبو عطيوي

كاتب فلسطيني لـ«صدى البلد»: السيطرة على 70% من غزة وخطة «الهجرة الطوعية» تهدد مستقبل القضية

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد