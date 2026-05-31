طريقة عمل كيكة باردة بالبرتقال.. خطوة بخطوة

كيكة باردة بالبرتقال من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ ومختلف عن الحلويات.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة باردة بالبرتقال فيما يلي…

مقادير كيكة باردة بالبرتقال



● 1 كيك بالكاكاو جاهز

● 1/3 كوب كاكاو

● 1/3 كوب سكر

● 3 كوب لبن

● 4 ملعقة كبيرة نشا

● 1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

للوجه:

● 1/3 كوب جوزهند

● برتقال

لتشريب الكيك:

● 1 كوب عصير برتقال



طريقة تحضير كيكة باردة بالبرتقال



يرفع اللبن مع السكر والكاكاو على النار مع استمرار التحريك.

يذوب النشا في قليل من اللبن ويضاف على الخليط على النار مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام سميك.

يضاف بشر البرتقال ويخلط جيدا للحصول على المهلبية.

في بايركس ترص شرائح كيك.

تسقى بعصير البرتقال.

تضاف المهلبية.

وتزين بشرائح البرتقال وجوز الهند.

تدخل الثلاجة لتتماسك.

وتقدم باردة.