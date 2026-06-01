"بريكس": زيمبابوي تسجل طفرة في إنتاج الذهب منذ بداية العام الحالي

أفادت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الإثنين، بأن زيمبابوي نجحت في تسجيل طفرة في إنتاج الذهب منذ بداية العام الحالي حيث حافظت صناعة الذهب على زخمها الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن تلك الطفرة التي حققها قطاع الذهب في زيمبابوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تأتي مدعومة بزيادة الإنتاج واستمرار الطلب العالمي المرتفع على المعدن الأصفر.

وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي تسليمات الذهب بلغ نحو 12,636.51 كيلوجراما في الفترة ما بين يناير وأبريل من العام الجاري.

وفي هذا السياق، سجلت تسليمات شركات التعدين الكبرى نموا سنويا بنسبة 28.27% في أبريل لتصل إلى 1,213.93 كيلوجراما.

وأوضحت الشبكة الإعلامية أن الذهب يُعد من الأصول الاستراتيجية الحيوية لزيمبابوي باعتباره المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي والركيزة الأساسية لنظام عملتها الوطني.

يذكر أن صادرات الذهب في البلاد بلغت مستوى تاريخيا عام 2025 مسجلة 4.61 مليار دولار أمريكي، بتسليمات بلغت 46.73 طنا لتتجاوز المستهدف السنوي المقدر بـ 40 طنا.

ويتوقع المحللون أن يؤدي استمرار اهتمام المستثمرين ومشتريات البنك المركزي إلى الحفاظ على الأداء القوي لقطاع الذهب على المدى المتوسط.