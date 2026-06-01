سوفت بنك تتجاوز تويوتا وتصبح الأعلى قيمة في اليابان بدعم الذكاء الاصطناعي

تجاوزت مجموعة سوفت بنك اليابانية، المستثمر البارز في قطاع التكنولوجيا، شركة تويوتا، اليوم الاثنين؛ لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في اليابان، في وقت سجل فيه مؤشر نيكي القياسي مستوى قياسيًا جديدًا لفترة وجيزة وسط الطفرة المتواصلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم سوفت بنك بأكثر من 11% خلال تعاملات فترة ما بعد الظهر، بعدما أعلن مؤسس المجموعة ماسايوشي سون عن استثمار بقيمة 75 مليار يورو، بما يعادل 87.5 مليار دولار أو 346.84 مليار رينجيت، في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا.

وقال ماسايوشي سون، لصحيفة لا تريبيون ديمانش الأسبوعية "إن هذا الاستثمار سيكون أكبر استثمار في أوروبا في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

وكانت سوفت بنك قد أعلنت الشهر الماضي أن صافي أرباحها السنوية تضاعف أربع مرات ليتجاوز 30 مليار دولار، بما يعادل 119 مليار رينجيت، مدفوعًا بشكل رئيسي باستثماراتها في شركة أوبن إيه آي، مطورة تطبيق شات جي بي تي.

وارتفعت القيمة السوقية للشركة يوم الاثنين إلى أكثر من 47 تريليون ين، بما يعادل 1.17 تريليون رينجيت، في حين تراجعت القيمة السوقية لشركة تويوتا إلى أقل من 46 تريليون ين بعد هبوط سهمها بنحو 5%.

وجاءت شركة كيوكسيا، المصنعة للرقائق الإلكترونية والتي كانت سابقًا وحدة أشباه الموصلات التابعة لشركة توشيبا الهندسية، في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية، بعدما ارتفع سهمها بأكثر من 8%.

ويستمر الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية في الارتفاع مدفوعًا بالنمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تجاوز مؤشر نيكي الياباني مستوى 67,000 نقطة لفترة وجيزة خلال تعاملات الصباح للمرة الأولى في تاريخه.