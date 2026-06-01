روبيو : تحالف قوي بين الولايات المتحدة الفلبين

شدد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على تحالف الولايات المتحدة القوي مع الفلبين واستمرار التعاون الوثيق بينهما في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، حسب بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، توماس بيجوت.

وجاء في البيان أن روبيو بحث مع ماركوس مجموعة من الأولويات الاقتصادية والأمنية الثنائية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن في بحر الصين الجنوبي.

وأكد روبيو مجددا التزام الولايات المتحدة بتطوير الممر الاقتصادي في لوزون واستكشاف سبل معالجة تحديات الطاقة في المنطقة.

وسلط روبيو الضوء على قوة التحالف الأمريكي الفلبيني واستمرار التعاون الوثيق بينهما، في الوقت الذي يحتفل فيه البلدان بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية و75 عاما على تحالفهما في عام 2026.