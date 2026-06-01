ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 53.2% في مايو 2026

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية ،اليوم /الاثنين/ ، ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 53.2% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 87.8 مليار دولار في مايو 2026 مدفوعة بدورة فائقة في قطاع أشباه الموصلات .


وأوضحت الوزراة - في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) ، أن هذا ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه الصادرات الكورية الشهرية حاجز 80 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاع الواردات بنسبة 20.8% على أساس سنوي لتصل إلى 60.8 مليار دولار مما أسفر عن فائض تجاري قدره 26.95 مليار دولار.
وأشارت إلى أن صناعة أشباه الموصلات تصدرت الصادرات، في الوقت الذي تشهد فيه دورة فائقة بفضل استمرار استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.


كما نمت صادرات الرقائق بنسبة 169.4% على أساس سنوي لتصل إلى 37.2 مليار دولار في مايو وهو أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق.


وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بمقدار 5.9% إلى 5.83 مليار دولار الشهر الماضي بسبب تراجع عدد أيام العمل واضطرابات إمدادات قطع غيار السيارات واضطرابات الشحن وسط أزمة الشرق الأوسط، وتأثيرات سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.


وأوضح البيان أنه بحسب الوجهة، قفزت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 59.1% إلى 15.97 مليار دولار بفضل الطلب القوي على المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.


وارتفعت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 58.4% إلى 15.85 مليار دولار، كما زادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.4% إلى 6.19 مليار دولار ،إلا أن الصادرات إلى الشرق الأوسط انخفضت بمقدار 7.7% إلى 1.27 مليار دولار بسبب الصراع المستمر في المنطقة، وتراجعت -بشكل خاص- صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط بنسبة 27%.

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
