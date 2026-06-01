تجهيز 12 استراحة للمنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيز جميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 والتي تنطلق يوم السبت القادم الموافق 6 يونيو 2026، بإجمالي 12 استراحة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أن الاستراحات تم تجهيزها بالآثاث والمستلزمات اللازمة، بما يضمن توفير إقامة لائقة ومناسبة للمنتدبين من رؤساء اللجان و الملاحظين طوال فترة الامتحانات، مشيرةً إلى التنسيق المستمر مع قطاع التعليم بالمحافظة للمتابعة الدورية لمقار الاستراحات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم اختيار مواقع الاستراحات بعناية مع مراعاة قربها من مقار اللجان الامتحانية، تيسيرًا على المنتدبين وتوفيرًا لسبل الراحة اللازمة لهم.