أتلتيكو مدريد يرفض عرضا بـ150 مليون يورو من ريال مدريد لضم جوليان ألفاريز

رفض نادي أتلتيكو مدريد بشكل قاطع العرض المقدم من غريمه ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الحالية.

عرض ضخم من ريال مدريد

ووفقًا للتقارير، تقدم ريال مدريد بعرض ضخم بلغت قيمته 150 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن إدارة أتلتيكو مدريد رفضت الدخول في أي مفاوضات بشأن رحيله، مؤكدة تمسكها الكامل باستمرار المهاجم الأرجنتيني ضمن صفوف الفريق.

وأبلغ مسؤولو "الروخيبلانكوس" نظراءهم في ريال مدريد بأن جوليان ألفاريز ليس مطروحًا للبيع في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن النادي لا يفكر في التخلي عن أحد أبرز نجومه مهما بلغت قيمة العروض المقدمة.

ورغم تقدير أتلتيكو مدريد للاهتمام الكبير من جانب ريال مدريد، فإن إدارة النادي أوضحت أن أي نادٍ يرغب في ضم اللاعب سيكون مطالبًا بسداد قيمة الشرط الجزائي كاملة.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد جوليان ألفاريز 500 مليون يورو، وهو الرقم الذي وضعه أتلتيكو مدريد لحماية نجمه الأرجنتيني وضمان استمراره مع الفريق خلال السنوات المقبلة.