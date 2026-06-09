قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفوجراف.. إشادات عالمية بالمطارات المصرية وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على السفر
سباق مع الزمن.. تعليم الإسكندرية يطبع امتحان هندسة جديدًا ويمنع تأجيل الاختبار
​بزيادة تصل 1700 جنيه.. جدول مرتبات الموظفين الجديدة بعد رفع الحد الأدنى للأجور
قبل انتهاء من الامتحان.. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الثانوية الأزهرية بالشرقية
قبل مواجهة بلجيكا.. لاعبو منتخب مصر تحت أنظار لجنة المنشطات
الحسين عموتة.. من هجوم الجماهير إلى لقب أخطر مدرب عربي
ضربة قوية.. الزراعة تضبط 2360 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة في 3 محافظات
وزيرة الإسكان تتابع عددا من المشروعات تتر حد بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر
لماذا تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري خلال يونيو 2026؟ تقرير يكشف الأسباب
عاجزين عن تغيير القرار.. فيفا يعلن استبعاد الصومالي أرتان من كأس العالم
تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم
بشرى لمحبيها.. توافر 15 نوع مانجو بالأسواق.. وهذه هي الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كشف الموعد.. ريال مدريد يستعد لتقديم مورينيو مدربًا للفريق

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

اقترب نادي ريال مدريد من الإعلان رسميًا عن عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى القيادة الفنية للفريق الأول، لبدء مرحلة جديدة داخل النادي عقب نهاية موسم مخيب للآمال على مختلف الأصعدة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، فإن مورينيو من المنتظر أن يصل إلى العاصمة مدريد خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتقديمه رسميًا مدربًا للفريق في اليوم التالي.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الحملة الانتخابية للرئيس فلورنتينو بيريز التعاقد مع المدرب البرتغالي، في إطار مشروع جديد يستهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وكان ألفارو أربيلوا قد تولى المسؤولية الفنية مؤقتًا منذ يناير الماضي عقب رحيل تشابي ألونسو، إلا أن الفريق لم ينجح في إنقاذ موسمه، بعدما خرج دون ألقاب للموسم الثاني على التوالي، بخسارة السوبر الإسباني، وتوديع كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فقدان لقب الدوري الإسباني.

ويستعد مورينيو لخوض تجربة ثانية مع ريال مدريد بعد فترته الأولى بين عامي 2010 و2013، وهي المرحلة التي شهدت عودة الفريق للمنافسة بقوة على الساحة الأوروبية والمحلية.

وتترقب جماهير النادي الملكي الإعلان الرسمي عن المدرب البرتغالي، الذي سيبدأ مهمة إعادة بناء الفريق تحت قيادة فلورنتينو بيريز في ولاية جديدة داخل سانتياجو برنابيو.

مورينيو جوزيه مورينيو ريال مدريد الريال مدرب ريال مدريد اخبار ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الشهر العقاري

الشهر العقاري أصبح إلكتروني.. كيفية استخراج "التوكيلات الرسمية" من البيت

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

ترشيحاتنا

احمد عز

أبطال الأمير ..أحمد عز وأمينة خليل يكشفون تفاصيل مثيرة عن العمل

ميرنا وليد ومصطفي شوقي

بعد نجاحهما.. صدي البلد يكرم ميرنا وليد ومصطفي شوقي عن "ابن الأصول"

أحمد عز وتوبا فى مسلسل الأمير

أحمد عز وأمينة خليل يكشفان تفاصيل مسلسل الأمير

بالصور

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمنيا القمح

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول 7 حبات من القرنفل يومياً؟

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندي

بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..
بطاطس بالكاري الهندية..

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد