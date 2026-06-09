كشف الموعد.. ريال مدريد يستعد لتقديم مورينيو مدربًا للفريق

اقترب نادي ريال مدريد من الإعلان رسميًا عن عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى القيادة الفنية للفريق الأول، لبدء مرحلة جديدة داخل النادي عقب نهاية موسم مخيب للآمال على مختلف الأصعدة.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإسباني رامون ألفاريز، فإن مورينيو من المنتظر أن يصل إلى العاصمة مدريد خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لتقديمه رسميًا مدربًا للفريق في اليوم التالي.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الحملة الانتخابية للرئيس فلورنتينو بيريز التعاقد مع المدرب البرتغالي، في إطار مشروع جديد يستهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

وكان ألفارو أربيلوا قد تولى المسؤولية الفنية مؤقتًا منذ يناير الماضي عقب رحيل تشابي ألونسو، إلا أن الفريق لم ينجح في إنقاذ موسمه، بعدما خرج دون ألقاب للموسم الثاني على التوالي، بخسارة السوبر الإسباني، وتوديع كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فقدان لقب الدوري الإسباني.

ويستعد مورينيو لخوض تجربة ثانية مع ريال مدريد بعد فترته الأولى بين عامي 2010 و2013، وهي المرحلة التي شهدت عودة الفريق للمنافسة بقوة على الساحة الأوروبية والمحلية.

وتترقب جماهير النادي الملكي الإعلان الرسمي عن المدرب البرتغالي، الذي سيبدأ مهمة إعادة بناء الفريق تحت قيادة فلورنتينو بيريز في ولاية جديدة داخل سانتياجو برنابيو.