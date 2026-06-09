ريال مدريد يحسم صفقة جديدة.. دومفريس يوقع رسميًا وكوناتي يقترب

حسم نادي ريال مدريد الإسباني واحدة من صفقاته البارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توقيع أحد اللاعبين البارزين على عقود الانضمام لصفوف الفريق بشكل رسمي، ضمن خطة تدعيم عدة مراكز في الموسم الجديد.

دومفريس يوقع رسميًا مع ريال مدريد

كشف خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الهولندي دينزل دومفريس وقّع رسميًا على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح رومانو أن عقد اللاعب مع النادي الملكي يمتد لمدة 4 سنوات كاملة، ليصبح أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق الجديد.

قيمة الصفقة وحقيقة انتقال كوناتي

وبحسب ما أشار إليه رومانو، سيحصل نادي إنتر ميلان على مبلغ 20 مليون يورو مقابل إتمام صفقة انتقال دومفريس إلى ريال مدريد، في خطوة تهدف لتعزيز مركز الظهير الأيمن بعد رحيل داني كارفاخال بنهاية الموسم الماضي.

وفي السياق ذاته، أكد خبير الميركاتو أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، وقع أيضًا عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بعقد يمتد حتى يونيو 2030، ليكون أحد أهم تدعيمات خط الدفاع في المرحلة المقبلة.

تحركات لتعويض رحيل كارفاخال

ويأتي تحرك إدارة ريال مدريد في سوق الانتقالات ضمن خطة لإعادة بناء الخط الخلفي، خاصة بعد رحيل القائد داني كارفاخال، حيث تسعى الإدارة لتأمين عناصر تمتلك الخبرة والجاهزية الفنية لتعزيز استقرار الفريق في الموسم الجديد.

مشروع جديد داخل “الملكي”

وتعكس هذه التعاقدات توجه ريال مدريد نحو تدعيم صفوفه بعناصر جاهزة قادرة على صناعة الفارق، في إطار مشروع فني جديد يستهدف المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة.