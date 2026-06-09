قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر
بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة
وزير التخطيط لـ “الشيوخ”: خطة 2026/2027 “ديناميكية” لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
امتحانات الإعدادية 2026|أمهات مصر : الطلاب أكدوا سهولة هندسة القاهرة وانجليزي الجيزة
رئيس الوزراء: إصلاحات تشريعية لتيسير إجراءات برنامج الطروحات الحكومية
الأخ ضد أخيه في كأس العالم.. قصص عائلية تشعل مونديال 2026
تحرك حكومي جديد لدعم صناعة الخيل العربي الأصيل وجذب الاستثمارات
مجموعة مصر | صدمة لإيران قبل المونديال.. سحب حصتها من تذاكر كأس العالم
50 قرشا دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار صرف الدولار الآن
حرب تذاكر المونديال تشتعل.. إيران تتهم أمريكا بعرقلة وصول مشجعيها للمدرجات
استعلام معاش تكافل وكرامة بالبطاقة.. رابط مباشر
من حلم في باريس إلى البطولة الأكبر عالميا.. القصة الكاملة لميلاد كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يحسم صفقة جديدة.. دومفريس يوقع رسميًا وكوناتي يقترب

دومفريس
دومفريس
إسلام مقلد

حسم نادي ريال مدريد الإسباني واحدة من صفقاته البارزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توقيع أحد اللاعبين البارزين على عقود الانضمام لصفوف الفريق بشكل رسمي، ضمن خطة تدعيم عدة مراكز في الموسم الجديد.

دومفريس يوقع رسميًا مع ريال مدريد

كشف خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الهولندي دينزل دومفريس وقّع رسميًا على عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح رومانو أن عقد اللاعب مع النادي الملكي يمتد لمدة 4 سنوات كاملة، ليصبح أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق الجديد.

قيمة الصفقة وحقيقة انتقال كوناتي

وبحسب ما أشار إليه رومانو، سيحصل نادي إنتر ميلان على مبلغ 20 مليون يورو مقابل إتمام صفقة انتقال دومفريس إلى ريال مدريد، في خطوة تهدف لتعزيز مركز الظهير الأيمن بعد رحيل داني كارفاخال بنهاية الموسم الماضي.

وفي السياق ذاته، أكد خبير الميركاتو أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، وقع أيضًا عقود انتقاله إلى ريال مدريد، بعقد يمتد حتى يونيو 2030، ليكون أحد أهم تدعيمات خط الدفاع في المرحلة المقبلة.

تحركات لتعويض رحيل كارفاخال

ويأتي تحرك إدارة ريال مدريد في سوق الانتقالات ضمن خطة لإعادة بناء الخط الخلفي، خاصة بعد رحيل القائد داني كارفاخال، حيث تسعى الإدارة لتأمين عناصر تمتلك الخبرة والجاهزية الفنية لتعزيز استقرار الفريق في الموسم الجديد.

مشروع جديد داخل “الملكي”

وتعكس هذه التعاقدات توجه ريال مدريد نحو تدعيم صفوفه بعناصر جاهزة قادرة على صناعة الفارق، في إطار مشروع فني جديد يستهدف المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة.

نادي ريال مدريد ريال مدريد دومفريس فابريزيو رومانو الفرنسي إبراهيما كوناتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

عموتة

الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

عموتة

سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

ترشيحاتنا

الصدقة

6 أعمال إنسانية نافعة يكتب لك بها أجر الصدقة .. الأزهر للفتوى يوضحها

ذكرى وفاة الشيخ إبراهيم الشعشاعي

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ إبراهيم الشعشاعي.. أحد أعلام التلاوة المصرية

فتاوى

فتاوى وأحكام.. هل يجوز الجمع بين صلاتين لعذر طارئ.. هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والخواطر السيئة؟.. حكم نحر الحاج للفدية في بلده بعد العودة؟

بالصور

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات
كلمات لا يجب قولها أثناء الخلافات الزوجية.. عبارات قد تهدم العلاقة في لحظات

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويد

أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد
أعراض والاسباب التهاب المفاصل الروماتويد

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟
كيف يتم علاج خمول الغدة الدرقية؟

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل
أطعمة تساعد على تعزيز الخصوبة.. خيارات غذائية قد تدعم فرص الحمل

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد