أول تعليق من ريكيلمي بعد خسارته رئاسة ريال مدريد

نجا فلورنتينو بيريز من أول منافسة رئاسية حقيقية لريال مدريد منذ عقدين في الساعات الأولى من صباح الاثنين، ليضمن أربع سنوات أخرى على رأس النادي، لكن مع دعم أكثر من ثلث الأعضاء المصوتين لمنافس هاجم خططه المتعلقة بالملكية.



وقد أشادت قناة ريال مدريد التلفزيونية برجل الأعمال الإسباني البالغ من العمر 79 عامًا باعتباره الفائز، بينما أقر منافسه، قطب الطاقة المتجددة إنريكي ريكيلمي، بالهزيمة قبل أكثر من ساعة بقليل من الإعلان الرسمي عن النتائج.



أظهر الإحصاء الرسمي للنادي أن بيريز فاز بنسبة 65% من الأصوات، بينما حصل ريكيلمي على 35% من إجمالي 33555 عضوا أدلوا بأصواتهم في ملعب تدريب ريال مدريد فالديبيباس.

وقال ريكيلمي: ""أود أن أهنئ حملة فلورنتينو بيريز على فوزها، لن يمرّ 20 عامًا أخرى على ريال مدريد دون انتخابات".



دعا بيريز إلى إجراء الانتخابات في 12 مايو على الرغم من تبقي عامين على ولايته، وذلك بعد موسم ثانٍ على التوالي بدون أي لقب لأبطال أوروبا، ومع احتفاظ غريمه التقليدي برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

بيريز رئيسا لـ ريال مدريد



وصف النتيجة بأنها "استثنائية" في خطاب النصر الذي ألقاه في فندق بالعاصمة الإسبانية، وقال إن ريال مدريد "قدّم مثالاً للعالم في الشفافية والانسجام".



وأضاف: "لقد كان هذا يوما عظيما لريال مدريد، لقد فزنا في جميع الفئات العمرية، أي في جميع الفئات العمرية، وحققنا ثاني أفضل نتيجة في تاريخ انتخابات ريال مدريد".



تولى بيريز رئاسة ريال مدريد لأول مرة عام 2000، وجدد ولايته خمس مرات منذ عام 2009 بالتزكية، ولم يُجرِ النادي انتخابات رئاسية رسمية منذ عام 2006، حين فاز رامون كالديرون بفارق ضئيل.



في الفترة التي سبقت هذا التصويت، وعد بيريز بتعيين مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو وقال إنه سينفق 150 مليون يورو على لاعب لم يكشف عن اسمه، وهو مبلغ يمثل رقما قياسيا للنادي.

وقال أيضا إن المدافعين إبراهيما كوناتي ودينزل دومفريز سيكونان أولى صفقاته في حال انتخابه.



حاول ريكيلمي إزاحة بيريز من منصبه بتعهدات بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ورودري، بينما قدم نفسه كمرشح من شأنه أن يقرب الأعضاء من نادٍ قال إنه ابتعد عنهم.



حقق ريال مدريد إيرادات بلغت 1.19 مليار يورو في موسم 2024-2025، وتقدر قيمته من قبل فوربس بـ 6.75 مليار دولار، وهو أعلى رقم في عالم كرة القدم.