طلب إحاطة بشأن سيطرة الإشغالات والكافيهات على الأرصفة واختفاء حق المواطنين

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن حالة الفوضى المتزايدة الناتجة عن التوسع العشوائي للكافيهات واحتلال الأرصفة والطرق العامة، إلى جانب انتشار ظاهرة “السايس” بصورة غير قانونية في عدد كبير من المحافظات ، مؤكداً أن المواطنين باتوا يعانون يوميًا من الاستيلاء الكامل على الأرصفة وتحويلها إلى مساحات تجارية خاصة، بما يجبر كبار السن والسيدات والأطفال وذوي الهمم على السير وسط الطرق المزدحمة معرضين حياتهم للخطر، في مشهد يعكس غياب الانضباط وفقدان المواطن لأبسط حقوقه في استخدام الطريق العام.

وتساءل " أمين " قائلاً : أين دور المحليات في مواجهة هذا التعدي الصارخ على أملاك الدولة؟ وكيف يتم السماح بإشغالات تمتد لعشرات الأمتار دون رقابة أو محاسبة؟ولماذا تحولت بعض الشوارع إلى ساحات مغلقة لصالح الكافيهات والمقاهي على حساب راحة المواطنين؟ وأين حملات وزارة الداخلية ضد السايس غير المرخصين الذين يفرضون إتاوات يومية على أصحاب السيارات في وضح النهار؟ وهل أصبحت هيبة القانون أضعف من نفوذ المخالفين والمعتدين على الشارع العام؟

وأشار النائب أشرف أمين إلى أن بعض المناطق أصبحت تشهد حالة من الفوضى المرورية والضوضاء والتكدس بسبب التوسع غير المنظم للكافيهات، فضلًا عن تعطيل حركة سيارات الإسعاف والمطافئ، مؤكدًا أن الأزمة لم تعد مجرد مخالفات إشغال، بل تحولت إلى قضية أمن مجتمعي وحق أصيل للمواطن مطالباً الحكومة بإعلان خطة واضحة وفورية لاستعادة الأرصفة والطرق العامة، وتشديد الرقابة على تراخيص الكافيهات، وتفعيل القانون ضد السايس المخالفين، مع إجراء مراجعة شاملة لكافة التراخيص الممنوحة بالمخالفة.

وقال : إن الدولة التي تنجح في استرداد الرصيف للمواطن، تنجح في ترسيخ احترام القانون وهيبة الدولة، أما استمرار هذه الفوضى فهو رسالة خطيرة بأن المواطن أصبح غريبًا في الشارع الذي يدفع ثمنه من أمنه وراحته وكرامته يوميًا.