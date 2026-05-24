قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
محمد صلاح رفقة عائلته في ملعب أنفيلد عقب توديع جماهير ليفربول وزملائه
محمد عمر يطالب الأهلي بالتعاقد مع مدير فني بمواصفات مانويل جوزيه
حزب الله يهاجم عدة مواقع لجيش الاحتلال بمحلقة أبابيل الانقضاضية
مدير مرصد الذهب: ركود يهدد سوق المشغولات الذهبية في مصر
767 مليون جنيه لـ255 ألف عامل.. تفاصيل أكبر حزمة دعم للعمالة غير المنتظمة
خريطة الطقس في أسبوع عيد الأضحى.. هل نشهد موجة حارة؟
الكشف عن فينفاست 2026 VF8 الجديدة كلياً.. كم يبلغ سعرها؟
السعودية تبدأ موسم الحج باستعدادات كبيرة.. و عقوبات رادعة للمخالفين
تعرف على الأندية الإنجليزية المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل
بالبطولات ولَّا العلاقات؟.. خالد الغندور يفتح ملف تقييم المدربين
بأقل ميزانية| أين تذهب الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى؟.. الأماكن والتكاليف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية في قرى دار السلام بسوهاج

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محافظ سوهاج، بشأن التأخر الشديد في الانتهاء واعتماد الأحوزة العمرانية لقرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وعدم استخدام الصلاحيات القانونية المتاحة لحل الأزمة.

اعتماد الأحوزة العمرانية

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن المادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تنص على التزام الجهات المختصة بإعداد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، إلا أن قرى مركز دار السلام ما زالت تعاني حتى الآن من تأخر كبير في الانتهاء من الأحوزة العمرانية والتحديثات اللازمة لها.

وأشار إلى أن هذا التأخير تسبب في تعطيل مصالح آلاف المواطنين ووقف تراخيص البناء، فضلًا عن إدخال الأهالي في معاناة يومية مستمرة، رغم الزيادة السكانية الكبيرة والتوسع العمراني الواضح الذي شهدته قرى المركز خلال السنوات الماضية.

وأكد أبو الشيخ أن مركز دار السلام يعد من أكبر مراكز محافظة سوهاج من حيث المساحة والكثافة السكانية والامتداد الجغرافي، لافتًا إلى أن استمرار الأزمة يفتح الباب أمام البناء العشوائي والمخالف نتيجة غياب الحلول الواقعية التي تتناسب مع الكتل السكنية القائمة بالفعل على أرض الواقع، كما يحرم المواطنين من حقهم القانوني في استخراج التراخيص وتقنين أوضاعهم.

استخدام الصلاحيات القانونية المتاحة

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب عدم استخدام الصلاحيات القانونية المتاحة لدى محافظة سوهاج والجهات المختصة للإسراع في تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لقرى مركز دار السلام، كما تساءل عن أسباب استمرار هذا التأخير رغم حجم المعاناة التي يتحملها المواطنون يوميًا.

وطالب النائب بسرعة التدخل العاجل والانتهاء الفوري من إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكافة قرى مركز دار السلام، مع مراعاة التوسعات السكانية والامتدادات الطبيعية للقرى، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

النائب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

مصطفي محمد

أنا تحت أمره.. أول تعليق لـ مصطفي محمد بعد مفاوضات إنتقاله للزمالك

ترشيحاتنا

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل عامل.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

الصيغة الصحيحة لـ تكبيرات عيد الأضحى

موعد الصلاة في القاهرة والمحافظات.. والصيغة الصحيحة لـ تكبيرات عيد الأضحى 2026

بالصور

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

فيديو

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

المزيد