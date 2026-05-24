طلب إحاطة بشأن تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية في قرى دار السلام بسوهاج

تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محافظ سوهاج، بشأن التأخر الشديد في الانتهاء واعتماد الأحوزة العمرانية لقرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وعدم استخدام الصلاحيات القانونية المتاحة لحل الأزمة.

اعتماد الأحوزة العمرانية

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن المادة 15 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تنص على التزام الجهات المختصة بإعداد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، إلا أن قرى مركز دار السلام ما زالت تعاني حتى الآن من تأخر كبير في الانتهاء من الأحوزة العمرانية والتحديثات اللازمة لها.

وأشار إلى أن هذا التأخير تسبب في تعطيل مصالح آلاف المواطنين ووقف تراخيص البناء، فضلًا عن إدخال الأهالي في معاناة يومية مستمرة، رغم الزيادة السكانية الكبيرة والتوسع العمراني الواضح الذي شهدته قرى المركز خلال السنوات الماضية.

وأكد أبو الشيخ أن مركز دار السلام يعد من أكبر مراكز محافظة سوهاج من حيث المساحة والكثافة السكانية والامتداد الجغرافي، لافتًا إلى أن استمرار الأزمة يفتح الباب أمام البناء العشوائي والمخالف نتيجة غياب الحلول الواقعية التي تتناسب مع الكتل السكنية القائمة بالفعل على أرض الواقع، كما يحرم المواطنين من حقهم القانوني في استخراج التراخيص وتقنين أوضاعهم.

استخدام الصلاحيات القانونية المتاحة

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب عدم استخدام الصلاحيات القانونية المتاحة لدى محافظة سوهاج والجهات المختصة للإسراع في تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لقرى مركز دار السلام، كما تساءل عن أسباب استمرار هذا التأخير رغم حجم المعاناة التي يتحملها المواطنون يوميًا.

وطالب النائب بسرعة التدخل العاجل والانتهاء الفوري من إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكافة قرى مركز دار السلام، مع مراعاة التوسعات السكانية والامتدادات الطبيعية للقرى، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.