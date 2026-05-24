برلماني: 41 ألفًا متضرر بسبب سيستم التأمينات ومطلوب حلول فورية قبل العيد

طالب الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بعمل خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص التأمينات والمعاشات، موضحًا أن المعاش هو الدخل الوحيد للمواطنين الموجودين على المعاش، ولذلك يجب حل المشكلات الخاصة به في أسرع وقت، ونحن مقبلون على عيد الأضحى.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك مواطنين لم يدخلوا على منظومة التأمينات والمعاشات، لأن الأزمة قائمة منذ بداية العام، فهناك مواطنون وصلوا إلى السن القانونية للمعاش، وبسبب أزمة السيستم لم يحصلوا على المعاش.

المتضررين من أصحاب المعاشات 41 ألفًا

وأوضح أن عدد المتضررين من أصحاب المعاشات يصل إلى 41 ألفًا، لذلك يجب التعامل معهم بمرونة في سداد أموال الكهرباء والمياه، فالكثير منهم كان يستلف لسداد مصاريف تلك الخدمات.

أشار إلى أنه يطالب الحكومة بإرسال أسماء من تعرضوا للضرر خلال الأيام الماضية إلى شركات الكهرباء والمياه، من أجل عمل تخفيضات أو خصومات لهم بسبب ما تعرضوا له من ضرر خلال الأشهر الماضية.

واكد أنه يطالب هيئة التأمينات بالحل السريع قبل دخول العيد، وأن جميع أصحاب المعاشات لديهم حسابات، ولذلك يجب ضخ الأموال فيها، مؤكدًا أن هؤلاء الأشخاص أصحاب حق، ويجب أن يكون هناك استثمار أمثل لإدارة أموال المعاشات.