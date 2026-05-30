التنمية الثقافية: غدا حفل موسيقي أفرو-عربي بالأمير طاز وندوة نقدية ببيت الست وسيلة

ينظم صندوق التنمية الثقافية غدا الأحد، فعاليتين ثقافيتين في القاهرة وذلك في إطار توجه وزارة الثقافة نحو تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، واستمرارًا لدور صندوق التنمية الثقافية في دعم الفنون الجادة وإتاحة مساحات للتبادل الثقافي والإبداعي.

ففي الثامنة مساءً، ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز حفلًا موسيقيًا لأوركسترا «الملتقى» بقيادة عازف العود العراقي أحمد شمة، تحت عنوان «أفرو-عربية» وذلك ضمن أول جولة فنية للأوركسترا في مصر. ويشارك في الحفل فنانون وموسيقيون من عدة دول عربية وإفريقية، من بينها السودان والعراق ونيجيريا ومالي وجنوب السودان، في تجربة موسيقية تحتفي بالمشترك الثقافي بين الشعوب، وتسعى إلى إعادة تقديم الإرث الموسيقي العربي والأفريقي برؤية معاصرة تستلهم الجذور وتواكب تطورات المشهد الموسيقي العالمي.

ويتضمن البرنامج عددًا من المقطوعات والأعمال المستوحاة من التراثين العربي والإفريقي، في معالجة موسيقية خاصة تعتمد على المزج بين الإيقاعات العربية والأفريقية وإبراز مساحات التفاعل بينها.

وفي السياق ذاته، ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد حلقة هذا الشهر من «القاهرة النقدية» بعنوان «ناقد ومشروع.. أحمد يوسف علي» والتي تتناول التجربة الفكرية والنقدية للدكتور أحمد يوسف علي، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة المتفرغ بكلية الآداب جامعة الزقازيق والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وذلك بمشاركة نخبة من النقاد والأكاديميين والباحثين.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على المشروعات النقدية الجادة التي تركت أثرًا واضحًا في الثقافة العربية المعاصرة، مشيرًا إلى أن تجربة الدكتور أحمد يوسف علي تمثل نموذجًا مهمًا في مجال الدراسات النقدية والبلاغية بما تطرحه من رؤى وأسئلة معرفية أسهمت في إثراء حركة النقد الأدبي.

وأضاف أن بيت الشعر العربي يواصل من خلال هذه الفعاليات أداء رسالته الثقافية في دعم الفكر والإبداع، انطلاقًا من رؤية صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى بناء مساحات للحوار الجاد وتعزيز حضور الثقافة بوصفها أحد أدوات الوعي والتنمية المجتمعية.

