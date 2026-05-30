قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الغربية: إقبال كبير على مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"
بعدطرح عملة جديدة .. ما حقيقة إلغاء الربع والنصف جنيه المعدنى؟
شؤون الحرمين: نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.. و6.8 مليون مستفيد من الخدمات والمبادرات
كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية تحصد المركز الـ 11 عالميًا في تصنيف Inspireli
فيلم رقصة البقاء يمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان الدشيرة السينمائي الدولي بالمغرب
تراجع ملحوظ في الزيت والمكرونة والعدس.. تعرف على أسعار السلع رابع أيام عيد الأضحى
عداد الكهرباء الكارت يعمل بعد نفاد الرصيد.. تعرف على أوقات الساعات الصديقة
مقتل رجل برصاص الشرطة الفرنسية بعد اعتدائه بسكينين على جيرانه وتهديده عناصر الأمن
بسبب أحمد حلمي | مذيع العزاءات يقلب السوشيال ميديا بـ رد صادم على أشرف زكي
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التنمية الثقافية: غدا حفل موسيقي أفرو-عربي بالأمير طاز وندوة نقدية ببيت الست وسيلة

حفل موسيقي أفرو-عربي
حفل موسيقي أفرو-عربي
أ ش أ

ينظم صندوق التنمية الثقافية غدا الأحد، فعاليتين ثقافيتين في القاهرة وذلك في إطار توجه وزارة الثقافة نحو تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، واستمرارًا لدور صندوق التنمية الثقافية في دعم الفنون الجادة وإتاحة مساحات للتبادل الثقافي والإبداعي.

ففي الثامنة مساءً، ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز حفلًا موسيقيًا لأوركسترا «الملتقى» بقيادة عازف العود العراقي أحمد شمة، تحت عنوان «أفرو-عربية» وذلك ضمن أول جولة فنية للأوركسترا في مصر. ويشارك في الحفل فنانون وموسيقيون من عدة دول عربية وإفريقية، من بينها السودان والعراق ونيجيريا ومالي وجنوب السودان، في تجربة موسيقية تحتفي بالمشترك الثقافي بين الشعوب، وتسعى إلى إعادة تقديم الإرث الموسيقي العربي والأفريقي برؤية معاصرة تستلهم الجذور وتواكب تطورات المشهد الموسيقي العالمي.

ويتضمن البرنامج عددًا من المقطوعات والأعمال المستوحاة من التراثين العربي والإفريقي، في معالجة موسيقية خاصة تعتمد على المزج بين الإيقاعات العربية والأفريقية وإبراز مساحات التفاعل بينها.

وفي السياق ذاته، ينظم بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد حلقة هذا الشهر من «القاهرة النقدية» بعنوان «ناقد ومشروع.. أحمد يوسف علي» والتي تتناول التجربة الفكرية والنقدية للدكتور أحمد يوسف علي، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة المتفرغ بكلية الآداب جامعة الزقازيق والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وذلك بمشاركة نخبة من النقاد والأكاديميين والباحثين.

وأكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على المشروعات النقدية الجادة التي تركت أثرًا واضحًا في الثقافة العربية المعاصرة، مشيرًا إلى أن تجربة الدكتور أحمد يوسف علي تمثل نموذجًا مهمًا في مجال الدراسات النقدية والبلاغية بما تطرحه من رؤى وأسئلة معرفية أسهمت في إثراء حركة النقد الأدبي.

وأضاف أن بيت الشعر العربي يواصل من خلال هذه الفعاليات أداء رسالته الثقافية في دعم الفكر والإبداع، انطلاقًا من رؤية صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى بناء مساحات للحوار الجاد وتعزيز حضور الثقافة بوصفها أحد أدوات الوعي والتنمية المجتمعية.
 

حفل موسيقي أفرو عربي ارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية قصر الأمير طاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات في جنوب لبنان

أسعار الطاقة

اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة حرجة

لبنان

جيش الاحتلال يرفض سحب قواته من لبنان وسط تصاعد للمواجهة مع حزب الله

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد