سوريا .. سماع دوي انفجار في الجهة الغربية من مدينة حمص

أفادت قناة الإخبارية السورية بسماع دوي انفجار في الجهة الغربية من مدينة حمص حيث يجري التأكد من طبيعته.
وفي سياق اخر ؛ ذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن وزارة الدفاع السورية إستنفرت عدة تشكيلات وإدارات معنية للوقوف على الاحتياجات المطلوبة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطوارئ، بعد الارتفاع الحاد بمنسوب نهر الفرات.
وقال إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: ستساهم وزارة الدفاع وعبر كل الإمكانيات المتاحة بمساعدة الجهات المحلية والوزارات الأخرى بمحافظة دير الزور.
كما أشارت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع إلى انه يجري حالياً عمليات إخلاء ورفعٍ للسواتر بعدة مناطق وقرى بالمحافظة، فيما تستمر الأصول العسكرية التي يمكن استعمالها بالوصول إلى المحافظة.