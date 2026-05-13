بدرية طلبة: أساند أصحاب المشروعات الصغيرة.. وثقة الجمهور أهم من أي إعلان

كشفت الفنانة بدرية طلبة تفاصيل جديدة حول تعاملها مع الإعلانات والريفيوهات التي تقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف الأساسي بالنسبة لها كان دائمًا دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وليس تحقيق مكاسب مادية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أوضحت بدرية طلبة أن نسبة كبيرة من الريفيوهات التي تنشرها تكون بدون مقابل، رغبة منها في مساعدة الشباب والسيدات اللاتي يسعين لتطوير مشروعاتهن الخاصة والوصول إلى الجمهور.

وأكدت الفنانة المصرية أنها لا توافق على الترويج لأي منتج بشكل عشوائي، بل تحرص على معرفة تفاصيله أولًا، مشيرة إلى أن أحد المنتجات التي قامت بالترويج لها كان خاصًا بزيادة الوزن، وقد تم تقديمه لها باعتباره يعتمد على مكونات طبيعية مثل لبن الصويا والأعشاب، وهو ما شجعها على قبول الإعلان بعد مراجعة المعلومات المتاحة عنه.

وأضافت أن علاقتها بجمهورها قائمة على الثقة والوضوح، لذلك تحرص دائمًا على متابعة ردود الأفعال والتفاعل مع الرسائل التي تصلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تلقت بالفعل شكاوى من بعض الفتيات بشأن عدم حصولهن على النتائج المتوقعة من المنتج، إلى جانب ارتفاع سعره بشكل لافت.

وأشارت بدرية طلبة إلى أنها لم تتجاهل هذه التعليقات، بل سارعت بالتواصل مع الشركة المنتجة لنقل ملاحظات الجمهور، مؤكدة أن دورها كان يقتصر على مشاركة التجربة والترويج للمنتج كما تم عرضه عليها، دون أي نية لتضليل المتابعين.

وشددت في ختام حديثها على أنها تدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتق الفنان أو الشخصية العامة عند تقديم أي إعلان، مؤكدة أن الحفاظ على مصداقيتها أمام الجمهور يبقى بالنسبة لها أهم من أي تعاون إعلاني أو مكسب مادي.