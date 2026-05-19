إيران تُصعد ضد ترامب ونتنياهو .. مشروع قانون يرصد 50 مليون يورو لاغتيالهما

كشفت تقارير إعلامية إيرانية عن إعداد مشروع قانون داخل البرلمان الإيراني يتضمن تخصيص مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 50 مليون يورو لمن ينفذ عملية اغتيال بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتصعيداً غير مسبوق في التوترات السياسية بين طهران وواشنطن وتل أبيب.



وبحسب ما أعلنه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فإن مشروع القانون يأتي تحت اسم “الإجراء المتبادل للقوات العسكرية والأمنية الإيرانية”، ويهدف ـ وفق التصريحات الإيرانية ـ إلى الرد على ما وصفته طهران بالمسؤولية الأميركية والإسرائيلية عن استهداف قيادات إيرانية بارزة.

التقارير أوضحت أن المشروع ينقل التهديدات الإيرانية من مجرد تصريحات سياسية وفتاوى دينية إلى إطار تشريعي رسمي داخل البرلمان، ما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التوتر القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

كما تضمنت التصريحات الإيرانية إشارات مباشرة إلى أن أي جهة تنفذ ما وصفته بـ”الواجب العقائدي” ستحصل على المكافأة المالية فوراً، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة وتحذيرات من تداعيات خطيرة قد تؤثر على استقرار المنطقة وتزيد من احتمالات المواجهة السياسية والأمنية خلال الفترة المقبلة.