السبب الحقيقي للأزمة.. إمام عاشور يمارس الضغط على إدارة الأهلي
مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان
الهجوم المحتمل على إيران.. ترامب وحده يملك قرار وتوقيت الضربة
الجيش الإيراني: رد فوري وحاسم على أي هجوم يستهدف البلاد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: يجب استغلال الكلاب الضالة في القضاء على أزمة القمامة
حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب
السفير الفلسطيني لدى لبنان: الأونروا الشاهد الأساسي على نكبة الشعب
أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
البريميرليج يحسم جدل رايان جيجز وعضوية قاعة المشاهير
اللوحات تتحاور | فاروق حسني يكشف كواليس متحفه الخاص
مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس
الأربعاء أم الخميس؟ موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ربع مليون جنيه جوائز بطولة الغردقة الدولية للشطرنج

ابراهيم جادالله

انطقت اليوم الخميس فاعليات النسخة الرابعة من بطولة الغردقة الدولية للشطرنج  بمدينة الغردقة بمنطقة الداو بمشاركة 140 لاعب يمثلون اكثر من 20 دولة .

وشهد  فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر انطلاقة البطولة وممدوح خليفه وكيل المديرية للرياضة

وتستمر فاعليات البطولة حتى الخامس من فبراير القادم وسط حضور كبير من لأعبى 20 دولة عربية واوروبية

وقال محسن جبر عضو لجنة التنظيم للبطولة أن البطولة تبلغ جوائزها 250 ألف جنيه حيث يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف جنيه والثاني 30 ألف جنيه والثالث 20 ألف جنيه بالإضافة لعدد من الجوائز لأصحاب المراكز المتقدمة من المشاركين في البطولة.

وقال يوسف رفعت عضو اللجنة  المنظمة للبطولة أن البطولة تقام على مدار أسبوع  بمنطقة الداو  بالغردقة بمشاركة أكثر من 140 لاعب مصريين وأجانب من كل الاعمار من سن 6 سنوات حتى 80 سنة.

وأشار رفعت أن البطولة تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالغردقة والاتحاد المصري للشطرنج وبمحكمين من الاتحاد المصرى للشطرنج

وأوضح محسن جبر عضو اللجنة المنظمة للبطولة أن مباريات البطولة تقام بعدة أنظمة الكلاسيك والرابيد والبليتز ولأعمار سنية مختلفة.

وأشار جبر أن البطولة تقام للمرة الرابعة بالمدينة السياحية وتلقى إقبال كبير من كل الأعمار السنية.

