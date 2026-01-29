ربع مليون جنيه جوائز بطولة الغردقة الدولية للشطرنج

انطقت اليوم الخميس فاعليات النسخة الرابعة من بطولة الغردقة الدولية للشطرنج بمدينة الغردقة بمنطقة الداو بمشاركة 140 لاعب يمثلون اكثر من 20 دولة .

وشهد فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر انطلاقة البطولة وممدوح خليفه وكيل المديرية للرياضة

وتستمر فاعليات البطولة حتى الخامس من فبراير القادم وسط حضور كبير من لأعبى 20 دولة عربية واوروبية

وقال محسن جبر عضو لجنة التنظيم للبطولة أن البطولة تبلغ جوائزها 250 ألف جنيه حيث يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف جنيه والثاني 30 ألف جنيه والثالث 20 ألف جنيه بالإضافة لعدد من الجوائز لأصحاب المراكز المتقدمة من المشاركين في البطولة.

وقال يوسف رفعت عضو اللجنة المنظمة للبطولة أن البطولة تقام على مدار أسبوع بمنطقة الداو بالغردقة بمشاركة أكثر من 140 لاعب مصريين وأجانب من كل الاعمار من سن 6 سنوات حتى 80 سنة.

وأشار رفعت أن البطولة تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالغردقة والاتحاد المصري للشطرنج وبمحكمين من الاتحاد المصرى للشطرنج

وأوضح محسن جبر عضو اللجنة المنظمة للبطولة أن مباريات البطولة تقام بعدة أنظمة الكلاسيك والرابيد والبليتز ولأعمار سنية مختلفة.

وأشار جبر أن البطولة تقام للمرة الرابعة بالمدينة السياحية وتلقى إقبال كبير من كل الأعمار السنية.