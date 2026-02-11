دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان 17 فبراير.. وإعلان الفائزين في «دولة التلاوة»

أفادت قناة «إكسترا نيوز» بأن دار الإفتاء المصرية تستطلع، الثلاثاء 17 فبراير 2026، هلال شهر رمضان المبارك، من خلال مراسم رسمية تُعقد بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية.

وأوضحت القناة أن عملية الرؤية تتم عبر 7 لجان شرعية وعلمية، تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان دقة الرصد وفق الضوابط الشرعية والعلمية المعتمدة.

بث مباشر لنتيجة الرؤية

ومن المقرر أن تُذاع نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان على الهواء مباشرة فور اعتمادها رسميًا من مفتي الجمهورية، وذلك عبر شاشة «إكسترا نيوز».

إعلان الفائزين في «دولة التلاوة»

ويتضمن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم إعلان الرؤية عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة «دولة التلاوة»، التي تهدف إلى دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع التميز في التلاوة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الاستعدادات الرسمية لاستقبال شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية تعكس مكانة الشهر الفضيل.