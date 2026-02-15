قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

المحال العامة بالعقارات المخالفة.. 5 سنوات لتوفيق الأوضاع وترخيص مؤقت بشروط

لم يغفل قانون المحال العامة أوضاع المحال القائمة داخل عقارات غير مرخصة أو مخالفة لشروط البناء.

القانون المشار إليه منحها مهلة تصل إلى خمس سنوات لتوفيق أوضاعها، مع السماح بإصدار ترخيص مؤقت لحين تقنين وضع العقار أو انتهاء المهلة، أيهما أقرب.

 ويشترط لذلك تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتنص المادة 23 من القانون تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

الاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها ترکیب هذه الكاميرات.

تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك حسب المادة 16.

وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق حسب المادة 3.

5 سنوات لتوفيق الأوضاع

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقریر هندسي معتمد.

قانون المحال العامة المحال العامة المحال القائمة داخل عقارات غير مرخصة عقارات غير مرخصة شروط البناء

