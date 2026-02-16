سهام صالح تطمئن جماهير الزمالك بشأن الرخصة الأفريقية

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية حرمان الزمالك من المشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم الجديد بسبب القضايا المرفوعة ضده.

وأوضحت، نقلًا عن مسؤولي النادي، أن الزمالك مطالب بحل القضايا التي تسببت في إيقاف القيد قبل 31 مايو المقبل، من أجل الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية، والتي تشترط عدم وجود نزاعات قائمة لدى «فيفا» أو «كاف» أو الاتحاد المحلي.

وأضافت أن النادي يمكنه طلب مهلة إضافية من الاتحاد الأفريقي حال تعذر الحل قبل الموعد المحدد، كما أن أي قضية جديدة بعد 31 مارس لن تؤثر على ترخيص الموسم الحالي.