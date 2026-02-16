القبض على مدير إستوديو تسجيل صوت غير مرخص بالدقى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، مستخدماً معدات وألات موسيقية وميكسر صوت لمنح كورسات فى أحد المجالات الموسيقية وبذلك يكون بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التسجيل الصوتى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

