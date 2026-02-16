قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي
دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3
المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات
أخبار العالم

توغل إسرائيلي بالدبابات قرب نتساريم.. وشهداء جراء قصف الاحتلال جنوب غزة

نتساريم
نتساريم
قسم الخارجي

كشفت مصادر طبية فلسطينية، يوم الاثنين باستشهاد شخصين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال إطلاق نار وسط مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إنه تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء جرّاء القصف الإسرائيلي أمس الذي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت وكالة وفا، أن المواطن الفلسطيني عبد الله عادل البردويل أصيب بجروح متوسطة، إثر إلقاء طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنبلة في منطقة حسكة خلف مسجد معاوية على شاطئ بحر رفح.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بالدبابات قرب شارع صلاح الدين في منطقة "نتساريم" وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على غزة، إلى 72,063 شهيداً و171,726 مصاباً منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

واستقبلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين و11 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 603 شهداء، و1,618 إصابة، فيما جرى انتشال 726 جثماناً.

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

