توغل إسرائيلي بالدبابات قرب نتساريم.. وشهداء جراء قصف الاحتلال جنوب غزة

كشفت مصادر طبية فلسطينية، يوم الاثنين باستشهاد شخصين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال إطلاق نار وسط مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إنه تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء جرّاء القصف الإسرائيلي أمس الذي استهدف مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت وكالة وفا، أن المواطن الفلسطيني عبد الله عادل البردويل أصيب بجروح متوسطة، إثر إلقاء طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قنبلة في منطقة حسكة خلف مسجد معاوية على شاطئ بحر رفح.

وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بالدبابات قرب شارع صلاح الدين في منطقة "نتساريم" وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة العداون الإسرائيلي على غزة، إلى 72,063 شهيداً و171,726 مصاباً منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

واستقبلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين و11 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأضافت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 603 شهداء، و1,618 إصابة، فيما جرى انتشال 726 جثماناً.