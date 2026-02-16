مطربة تتعرض لحادث.. مخرج مسلسل البخت يكشف كواليس العمل الدرامي

كشف المخرج معتز حسام، كواليس إخراج مسلسل " البخت" للنجمة نسرين أمين والمقرر عرضه في شهر رمضان .

وقال معتز حسام في حواره على قناة " المحور"، :" نسرين أمين تجسد شخصية مطربة تتعرض لحادث ويقف بجانبها شاب لا علاقة له بالحادث ويمروا سويا بعقبات ومواقف كثيرة ".



وتابع معتز حسام :" مسلسل البخت اجتماعي أكشن والمسلسل 30 حلقة "، مضيفا:" يشارك معنا في المسلسل نجم إماراتي وهو مروان عبدالله بالإضافة إلى الفنان احمد عبد العزيز والفنانة هالة فاخر والفنانة عبير صبري ومجموعة من الوجوه الجديدة ".



وأكمل معتز حسام :" كافة أبطال العمل الفني محترفين وكل نجم عارف دوره وكان هناك تعاون وكيميا بين فريق العمل ككل ".

