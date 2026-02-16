"مطروح للنقاش" يسلط الضوء على مصادقة حكومة الاحتلال على قرارات تسجيل الأراضي في الضفة

سلط برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على تبعات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرارات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، وعودة الخط الساخن بين موسكو وواشنطن.

وقالت الإعلامية مارينا المصري: "في استمرار وتأكيد للمخططات الإسرائيلية التي تسعى لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، جاءت مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967".

وتابعت، أنه هو مقترح تقدم به وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام توسيع الاستيطان في الضفة وسط إدانات إقليمية ودولية.

وواصلت: "من الضفة الغربية إلى العلاقات بين موسكو وواشنطن، خصوصاً بعد عودة الخط الساخن.. فقد اتفقت واشنطن وموسكو على مواصلة الحوار العسكري رفيع المستوى للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، وكانت الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى قد توقفت أواخر عام 2021 قبل أشهر قليلة من بدء روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت حرب أوكرانيا على وشك التوصل لاتفاق لإنهائها؟".

