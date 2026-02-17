أحمد شوبير: شيكوبانزا مش محترف ولازم يحترم جمهور الزمالك

قال أحمد شوبير إن الأنجولي شيكوبانزا، لاعب نادي الزمالك، لا يعد لاعبًا محترفًا بالمعنى الكامل، مؤكدًا أنه يمتلك أساسيات ومهارات جيدة، لكنه لم يُدرك حجم وقيمة جماهيرية القلعة البيضاء.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر أون سبورت إف إم، إن أي لاعب محترف في أي نادٍ يجب أن يحترم جماهيره، مشددًا على أن عدم احترام الجمهور أمر غير مقبول، مضيفًا: "اللي مش هيحترم الجماهير مع السلامة".

وأشار إلى أن هناك محترفين داخل الزمالك يتمتعون بالالتزام، مثل بيزيرا وعدي الدباغ وبنتايج، موضحًا أن أزمة بنتايج الأخيرة كانت مرتبطة بحقوقه التعاقدية فقط، وليس بسبب أي تجاوزات أخرى.