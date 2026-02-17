أحمد جلال: إمام عاشور لازم يشتغل علشان يكسب الجماهير تاني

وجه الناقد الرياضي أحمد جلال، رسالة قوية إلى إمام عاشور خلال تصريحاته التلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير، مؤكدًا أن جمهور الأهلي كان له موقف واضح ومميز تجاه اللاعب بعد الأزمة الأخيرة.

وقال أحمد جلال : "جمهور الأهلي تعامل بذكاء مع إمام عاشور خلال مباراة الجيش الملكي، وأعتقد أنه يحتاج لمجهود كبير في الملعب للإشادة به والهتاف له مرة أخرى".

موعد مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم، حيث يبحث المارد الأحمر في مباراة الجونة عن الفوز؛ من أجل مواصلة ملاحقة سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري، ويسبقها ستديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا “المتصدر” ولعب مباراة أكثر، ويأتي خلف سيراميكا، الزمالك وبيراميدز برصيد 31 نقطة، ولهما مباراة- مثل الأهلي- يمكنهما تقليص الفارق من خلالها مع سيراميكا.