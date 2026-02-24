دروجبا: المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم أفضل من السنين السابقة

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم مشتعلة أكثر من المواسم السابقة من عمر المسابقة.

وقال دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «التنافس في الدوري المصري هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة، والتي كان دائمًا ما كانت تقتصر المنافسة بين الأهلي والزمالك فقط أو الأهلي وبيراميدز»، مستطردًا: «لكن في هذا الموسم هناك فريق سيراميكا كليوباترا في المنافسة بقوة وهناك منافسة رباعية على لقب الدوري».

وأردف قائلًا: «الزمالك هذا الموسم رغم الظروف التي يمر بها يقدم مستوى مغايرًا في استمراره في المنافسة على عكس المواسم الأخيرة التي كانت المنافسة منحصرة بين الأهلي وبيراميدز».

ورأى دروجبا أن ناديي المصري البورسعيدي ووادي دجلة يقدمان مستويات رائعة هذا الموسم ويستحقان التواجد ضمن السبعة الأوائل في مرحلة المكنافسة على اللقب.