الأزهر للفتوى: المرأة الحامل أو المرضع تفطر وتقضي بعد رمضان
الديهي: الرئيس السيسي وبن سلمان يبحثان ملفات المنطقة.. وتأكيد مشترك على التنسيق وحماية الأمن العربي
الحكم على المتهم بقـ.تل زميله بصاروخ كهربائي في الإسماعيلية
مواصفات فورد توروس 2026 الجديدة كليًا.. بقوة 239 حصانًا
إجلاء واشنطن من لبنان… إنذار مبكر أم تمهيد لمواجهة إقليمية واسعة؟
بسبب سموتريتش.. مواجهة عنيفة في الكنيست الإسرائيلي
مقـ.تل شرطي وإصابة آخر بانفجار سيارة شرطة مرور في موسكو
العمل: إنذار 1181 منشأة لتصحيح الأوضاع.. وهذه عقوبات مخالفة حقوق العمال
شيخ العرب همام.. اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس
دعاء سادس يوم في رمضان.. يغفر الذنوب والمعاصي
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

دروجبا: المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم أفضل من السنين السابقة

رباب الهواري

أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي السابق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم مشتعلة أكثر من المواسم السابقة من عمر المسابقة.

وقال دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «التنافس في الدوري المصري هذا الموسم أفضل من المواسم السابقة، والتي كان دائمًا ما كانت تقتصر المنافسة بين الأهلي والزمالك فقط أو الأهلي وبيراميدز»، مستطردًا: «لكن في هذا الموسم هناك فريق سيراميكا كليوباترا في المنافسة بقوة وهناك منافسة رباعية على لقب الدوري».

وأردف قائلًا: «الزمالك هذا الموسم رغم الظروف التي يمر بها يقدم مستوى مغايرًا في استمراره في المنافسة على عكس المواسم الأخيرة التي كانت المنافسة منحصرة بين الأهلي وبيراميدز».

ورأى دروجبا أن ناديي المصري البورسعيدي ووادي دجلة يقدمان مستويات رائعة هذا الموسم ويستحقان التواجد ضمن السبعة الأوائل في مرحلة المكنافسة على اللقب.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

