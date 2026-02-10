بميزات ثورية .. إليك أفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

أطلقت شركة Rogbid ساعة ذكية من طراز R3 مزودة بتقنية 4G ونظام تشغيل أندرويد وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل وتأتي الساعة مزودة بتقنية الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع (4G)، والتي توفر تجربة استخدام شبيهة بالهواتف الذكية على المعصم. يبلغ سعر الساعة 99.99 دولارًا أمريكيًا ، وتتوفر بلونين: الذهبي اللامع والأسود الداكن.

مواصفات ساعة روجبيد الذكية طراز R3

يأتي طراز R3 بنظام تشغيل أندرويد كامل ويدعم اتصالاً مستقلاً بشبكة الجيل الرابع عبر منفذ شريحة SIM مدمج. وهو يغطي نطاقات التردد العالمية ويتيح للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية وبث المحتوى وتنزيل التطبيقات مباشرةً على الساعة.

وتتضمن الساعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت، مما يمنحها القدرة على تشغيل تطبيقات شائعة مثل TikTok وNetflix وغيرها عبر متجر التطبيقات المدمج بها.

ويتميز الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 1.65 بوصة بدقة 480 × 480 بكسل. وقد استخدمت شركة Rogbid زجاج Panda Glass لتعزيز المتانة ومقاومة الخدوش.

ساعة روجبيد الذكية طراز R3

وعن تصميم الشاة فهي تحيط بحواف رفيعة للغاية، مما يحافظ على حجم الجهاز صغيرًا عند 46 ملم. كما يتميز بكاميرا منزلقة بدقة 5 ميجابكسل تدعم الدوران بزاوية 190 درجة، مما يسمح بإجراء مكالمات الفيديو والتقاط الصور وفتح القفل بالوجه مع بقائها مخفية عند عدم استخدامها.

لقد زودت شركة Rogbid جهاز Model R3 بميزات مفيدة، بما في ذلك جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء للتحكم في الأجهزة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي مع بوصلة مغناطيسية أرضية، وتشغيل ثنائي الوضع ينتقل بين وضعي Android و Bluetooth لتوفير البطارية.

وتشمل ميزات تتبع الصحة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وتتبع مستوى الأكسجين في الدم، وتحليل النوم، والتذكير بالترطيب وتناول الأدوية، وأنماط تمارين رياضية متعددة.

تتميز الساعة بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، وبطارية كبيرة بسعة 1100 مللي أمبير. ووفقًا للشركة، يمكن أن تدوم البطارية حتى 10 أيام في وضع البلوتوث، ويتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة.