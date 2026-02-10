قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية .. إليك أفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

ساعة ذكية
ساعة ذكية
لمياء الياسين

أطلقت شركة Rogbid ساعة ذكية من طراز R3 مزودة بتقنية 4G ونظام تشغيل أندرويد وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل وتأتي الساعة مزودة بتقنية الاتصال عبر شبكة الجيل الرابع (4G)، والتي توفر تجربة استخدام شبيهة بالهواتف الذكية على المعصم. يبلغ سعر الساعة 99.99 دولارًا أمريكيًا ، وتتوفر بلونين: الذهبي اللامع والأسود الداكن.

مواصفات ساعة روجبيد الذكية طراز R3

يأتي طراز R3 بنظام تشغيل أندرويد كامل ويدعم اتصالاً مستقلاً بشبكة الجيل الرابع عبر منفذ شريحة SIM مدمج. وهو يغطي نطاقات التردد العالمية ويتيح للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية وبث المحتوى وتنزيل التطبيقات مباشرةً على الساعة.

وتتضمن الساعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت، مما يمنحها القدرة على تشغيل تطبيقات شائعة مثل TikTok وNetflix وغيرها عبر متجر التطبيقات المدمج بها.

ويتميز الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 1.65 بوصة بدقة 480 × 480 بكسل. وقد استخدمت شركة Rogbid زجاج Panda Glass لتعزيز المتانة ومقاومة الخدوش.

ساعة روجبيد الذكية طراز R3

ساعة روجبيد الذكية طراز R3

وعن تصميم الشاة فهي تحيط بحواف رفيعة للغاية، مما يحافظ على حجم الجهاز صغيرًا عند 46 ملم. كما يتميز بكاميرا منزلقة بدقة 5 ميجابكسل تدعم الدوران بزاوية 190 درجة، مما يسمح بإجراء مكالمات الفيديو والتقاط الصور وفتح القفل بالوجه مع بقائها مخفية عند عدم استخدامها.

لقد زودت شركة Rogbid جهاز Model R3 بميزات مفيدة، بما في ذلك جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء للتحكم في الأجهزة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي مع بوصلة مغناطيسية أرضية، وتشغيل ثنائي الوضع ينتقل بين وضعي Android و Bluetooth لتوفير البطارية.

وتشمل ميزات تتبع الصحة مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وتتبع مستوى الأكسجين في الدم، وتحليل النوم، والتذكير بالترطيب وتناول الأدوية، وأنماط تمارين رياضية متعددة.

تتميز الساعة بمقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، وبطارية كبيرة بسعة 1100 مللي أمبير. ووفقًا للشركة، يمكن أن تدوم البطارية حتى 10 أيام في وضع البلوتوث، ويتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة.

ساعة ذكية تقنية 4G نظام تشغيل أندرويد شبكة الجيل الرابع Netflix مقاومة الخدوش بالهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

الدكتورة جيهان زكي

جيهان زكي.. سيرة ثقافية عابرة للحدود في طريقها إلى وزارة الثقافة

راشفورد

راشفورد بين التألق والغموض.. لماذا أصبح نجم برشلونة خارج الحسابات الواضحة؟

فيتينيا

عرض ضخم من ريال مدريد يهز باريس.. 120 مليون يورو لضم "عقل" سان جيرمان

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد