محافظ أسوان: العمل خلال الفترة المقبلة سيشهد تسريع وتيرة الإنجاز بكافة القطاعات

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد الهيئة البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن بأسوان ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الموسعة التى يعقدها لفتح قنوات التواصل الجماهيري، والاستماع إلى مطالب وإحتياجات المواطنين ، والعمل على وضع حلول عاجلة وجذرية للمشكلات التى تمس الحياة اليومية لأبناء المحافظة.

وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، قدم أعضاء الوفد خالص التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظاً للإقليم.

وأشار المحافظ دعمهم الكامل ومساندتهم المستمرة للجهود التنفيذية التى يقودها المحافظ وجهازه المعاون ، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن تقديره لهذا الدعم والتعاون المثمر، مؤكداً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفاً حقيقياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، إلى جانب القيادات المجتمعية لتلبية المطالب الجماهيرية حيث أن المواطن يظل الهدف الأول لكافة الأجهزة التنفيذية والشعبية .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن العمل خلال الفترة المقبلة سيشهد تسريع وتيرة الإنجاز فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع .

ولفت إلى أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به القيادات البرلمانية فى دعم خطط التنمية من خلال التواصل مع الوزارات والجهات المختصة ، بما يسهم فى إستكمال المشروعات الجارية ، وجذب المزيد من الإستثمارات ، وتحقيق إنجازات متتالية تصب فى صالح المواطن الأسوانى .