أمير مرتضى: الزمالك لن يسقط رغم الأزمات.. والأهلي يواجه مشكلات من نوع مختلف

أكد أمير مرتضى منصور أن نادي الزمالك لن ينهار مهما بلغت حدة الأزمات، مطمئنًا جماهير القلعة البيضاء بأن الأندية الكبرى لا تسقط، حتى وإن كان الوضع الإداري في أسوأ حالاته، مشددًا على أن العمل العام يخضع دائمًا لتقييم الرأي العام ولا مجال فيه لخداع الجماهير.

الزمالك

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال الجزء الثالث من حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن استمرار الزمالك بهذه التركيبة الحالية، بقيادة معتمد جمال والاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب وأبناء النادي، يُعد خيارًا منطقيًا في ظل أزمة القيد، معتبرًا أن الفريق قادر على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة مع وجود صفقات من أبناء الزمالك، مؤكدًا أن مسألة فك القيد مرتبطة بتوافر السيولة المالية.

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أن الأهلي يعاني هو الآخر من مشكلات، لكنها من نوع مختلف، واصفًا إياها بـ«مشاكل عالم أول»، على عكس أزمات الزمالك التي وصفها بأنها أكثر تعقيدًا، كما توقع تعثر بيراميدز في الدوري، مختتمًا بنصيحة واضحة بعدم التسرع في فك القيد حاليًا، والاستمرار بنفس المجموعة حتى عبور المرحلة الصعبة.