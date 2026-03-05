أمير مرتضى: حازم إمام مؤهل لرئاسة الزمالك.. وآخرون لا يصلحون لقيادة المرحلة

قال أمير مرتضى منصور إن نادي الزمالك يمتلك القدرة على حصد لقب الدوري بفضل عزيمة لاعبيه ودعم جماهيره، مشددًا على أن أي نجاح يتحقق داخل الملعب لن يُحسب لمجلس الإدارة الحالي، بل إن استمرار المجلس يمثل جزءًا من الأزمة.



وأوضح خلال لقائه في برنامج أسرار مع الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة النهار، أن حازم إمام يمتلك المقومات التي تؤهله لرئاسة الزمالك، بشرط أن يحاط بمجلس إدارة داعم يعمل بتناغم ويمنحه الثقة الكاملة.

متطلبات المرحلة

وفي المقابل، أبدى تحفظه على قدرة عدد من الأسماء المطروحة على قيادة النادي في المرحلة الحالية، من بينهم عمرو الجنايني، أيمن ممدوح عباس، أشرف صبحي، أيمن يونس وجمال العدل، معتبرًا أنهم لا يناسبون متطلبات المرحلة.

كما أشار إلى أن المنافسة على لقب الدوري تُحسم داخل المستطيل الأخضر، لافتًا إلى أن بيراميدز قد ينجح في اعتلاء الصدارة وتجاوز الأهلي، مؤكدًا ضرورة استثمار الظروف الراهنة لصالح الزمالك والتركيز على تحقيق أفضل النتائج داخل الملعب.