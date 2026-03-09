قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدلة توضح الحقيقة.. دفاع المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد يكشف مفاجآت بالقضية
الرئيس السيسي يوجه رسالة شكرا للشعب: انتم السند الحقيقي لمسيرة الوطن
مصر تعتزم تأسيس كيان استثماري ضخم موجه للسوق الأفريقية .. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا بضغط من صعود الدولار ومخاوف التضخم
بعد رفعه راية التحدي فى جلطة سراي.. هل تتحول تصريحات أوسيمين إلى واقع أمام ليفربول في القمة الأوروبية؟
الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط
الرئيس السيسي: خسرنا 10 مليارات دولار من إيرادات القناة بعد حرب غزة
الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان
الرئيس السيسي يحذر من محاولات إشعال الفتن في حوض النيل والقرن الأفريقي
وكالة الأنباء اللبنانية: مصرع شرطي في شبعا خلال غارة إسرائيلية
قيمة ملف .. طلب إحاطة عاجل لحدث غريب في مكاتب الشهر العقاري
الرئيس السيسي: نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصلاح نظام عوائد الذهب يثير قلق شركات التعدين والحكومات الأجنبية في غانا

الذهب
الذهب
أ ش أ

 أجرت غانا ، أكبر منتج للذهب في أفريقيا ، مؤخرا عدة إصلاحات لتعظيم عائداتها من المعدن الأصفر ، حيث تسعى لاستبدال العائدات الثابتة البالغة 5% بنظام متدرّج يتراوح بين 5% و12% مرتبط بأسعار الذهب العالمية ؛ بهدف زيادة عائداتها من الطفرة القياسية في أسعار المعدن النفيس.

وذكرت وكالة (إيكوفين) المتخصصةفي الإدارة العامة والاقتصاد الأفريقي اليوم /الاثنين/ أن هذا الإجراء أثار قلقا بالغا ليس فقط بين شركات التعدين، بل أيضا بين العديد من الحكومات الأجنبية، بما في ذلك حكومتا الولايات المتحدة والصين.

ولا يزال العمل جاريا على تطبيق إصلاح نظام عوائد الذهب في غانا، والذي أعلن عنه مبدئيا في منتصف شهر يناير الماضي وبسعر الذهب الحالي، الذي يقارب 5100 دولار للأونصة، فإن الإصلاح المقترح في حال تنفيذه سيلزم شركات التعدين بدفع 12% من عائدات تعدين الذهب إلى الدولة الغانية مقارنة بنسبة 5% حاليا.

وأعربت البعثات الدبلوماسية من الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا مؤخرا عن قلقها إزاء تداعيات هذا الاحتمال..لافتة إلى أن مثل هذا الإصلاح قد يعرض ربحية شركات التعدين العاملة في البلاد للخطر.

وبحسب التقارير .. قدمت البعثة الدبلوماسية، إلى جانب دول أخرى مثل أستراليا وجنوب إفريقيا، وثيقة مشتركة إلى السلطات في أكرا، تبين تحفظاتها وتدعو إلى مواصلة الحوار مع الحكومة.

ومن جانبها.. لم تقف الحكومة الغانية مكتوفة الأيدي أمام المخاوف التي أعرب عنها أصحاب المصلحة في قطاع الذهب.

ففي مطلع شهر فبراير الماضي، اقترحت السلطات على شركات التعدين تعديل ضريبة إضافية تعرف باسم "ضريبة النمو والاستدامة" لتسهيل اعتماد نظام الإتاوات الجديد. وبموجب هذا المقترح، ستخفض هذه الضريبة، البالغة حاليا 3%، إلى 1%..إلا أن هذا التنازل لم يقنع غرفة المناجم وبدلا من ذلك، تطالب الغرفة بإلغاء هذه الضريبة تماما واعتماد نظام إتاوات جديد قائم على نطاق أكثر اعتدالا، يتراوح بين 4% و8%.

وفي هذه المرحلة، لا يزال التقدم المحرز في المناقشات مع الحكومة بشأن هذه المقترحات المختلفة غير واضح كما يبقى أن نرى تأثير تزايد مشاركة الحكومات الأجنبية في هذا النقاش.

وتسعى الدولة، من خلال هذا الإصلاح، إلى تعظيم عائداتها من الذهب، صادراتها الرئيسية، في ظل ارتفاع أسعار الذهب بشكل مطرد.

وتعد هذه المبادرة جزءا من توجه أوسع نطاقا يلاحظ لدى العديد من الدول الأفريقية المنتجة للذهب، مثل مالي وبوركينا فاسو، اللتين قامتا مؤخرا بمراجعة أطرهما الضريبية لزيادة حصتهما من عائدات التعدين. وحتى الآن، لم يعلن عن موعد محدد لاعتماد وتطبيق جدول العائدات الجديد.

غانا ذهب إصلاحات لتعظيم عائداتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

عامل دليفري بيكي بعد استيلاء العميل دون حساب

لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر

ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحات المسجد النبوي

مشهد إنساني.. ساديو ماني وزوجته ينظفان ساحة المسجد النبوي

رابطة الاندية

إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد .. داوم عليها تحفظك أنت وأسرتك

الغندور

برافو رابطة الأندية...الغندور يثير الجدل بشأن جدول مباريات الزمالك

ترشيحاتنا

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

بالصور

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بالقفطان البنفسجى

رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى

لعزومة غير تقليدية.. طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك

خايفة من العين.. بدرية طلبة بإطلالة رمضانية

بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

فيديو

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد