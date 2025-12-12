قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
قصف عنيف بالبريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في غزة
قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 12-12-2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 310 أدعية تنير القبر وتجعله من رياض الجنة
حتى 31 يناير.. البحث العلمي تعلن فتح باب التقديم في مسابقة جديدة للشباب
اهتمام إسباني بمصطفى شوبير.. وإدارة الأهلي: غير قابل للنقاش
معتز الخصوصي: تسليم كشوف الحصر العددي لمندوبي المرشحين يضمن نزاهة وسلامة الانتخابات
منى زكي عن فيلم الست: ضميري مرتاح
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية في غزة
ننشر الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة أول المنتزة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية.. 47 حملة تفتيشية وضبط 93 طن لحوم فاسدة

لحوم
لحوم

أكد الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية تقوم بجهود مكثفة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة و صحة الإنسان بالإضافة إلى دورها فى مجالات التفتيش ، التحصين،المجازر، و التوعية و رعاية الحيوان و الرعاية التناسلية والتلقيح الإصطناعي والترقيم والتسجيل و التأمين على الماشية.


وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت خلال الاسبوع الماضى بتنفيذ 47 حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين و ضبط 93 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر المرخصة، ولحوم ودواحن وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ما بين مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وذبح 714 رأس ماشية بمجازر المحافظة وذبح 362 ألفا و899 طائرا داخل المجازر الرسمية.. و تحصين مليون و 390 ألفا و455 رأس ضد الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وجدري الضأن و الجلد العقدى ،التسمم الدموى، طاعون المجترات الصغير .. وحصين 33 ألف طائر ضد انفلونزا الطيور..


وفى مجال رعاية الحيوان قال بشار انه نم الكشف على 3555 حيوانا وتقديم العلاج المناسب وتجريع 1814 حيوانا ضد الطفيليات الداخلي وتنظيم 17 قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة لتقديم الخدمات البيطرية لإجمالى 6148 حيوانا تلقيح ومتابعة حمل ومسح تناسلى 1000 رأس ماشية .


وأشار وكيل وزارة الطب البيطرى انه تم عقد 77 ندوة توعوية وتنظيم 325 لقاء إرشادي مباشر خلال الجولات الإرشادية للتوعية بخطورة الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة ..وترقيم وتسجيل 11330 رأس ماشية كمام إجراء ترصد وبائي لجميع الأمراض الوبائية في 16 مركز و28 قرية و 255 منزل و6 أسواق..


بدوه.. أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من مديرية الطب البيطري بالشرقية في الحفاظ على الثروة الحيوانية ، من خلال توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على إستمرار تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة.
 

لحوم الشرقية حملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

صورة من الفيديو

ليلة لم تنمها إمبابة| القصة الكاملة لانفـ جار منزل.. وشهود عيان: إسطوانة بوتاجاز السبب والبيوت كانت بتتهز

جدول العطلات الرسمية

إجازات بالجملة.. جدول العطلات الرسمية 2026 بالكامل

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"

اقراص - صورة ارشيفية

سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة

ترشيحاتنا

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

البارا كانوي

الاتحاد الدولي للكانوي يقيم أول دورة للبارا كانوي باللغة العربية في مصر

سالم الدوسري

خالد بيومي: سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا والوطن العربي

فيديو

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات تحققت.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بنهاية 2025

طارق الامير

توقف القلب والكلى.. تطورات حالة طارق الأمير

ازمة محمد صبحي

قصة فيديو انفعال محمد صبحي على سائقه‎.. ونجله: أبويا ما غلطش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد