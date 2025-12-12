الشرقية.. 47 حملة تفتيشية وضبط 93 طن لحوم فاسدة

أكد الدكتور محمد السيد بشار وكيل وزارة مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية تقوم بجهود مكثفة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة و صحة الإنسان بالإضافة إلى دورها فى مجالات التفتيش ، التحصين،المجازر، و التوعية و رعاية الحيوان و الرعاية التناسلية والتلقيح الإصطناعي والترقيم والتسجيل و التأمين على الماشية.



وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت خلال الاسبوع الماضى بتنفيذ 47 حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين و ضبط 93 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر المرخصة، ولحوم ودواحن وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ما بين مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وذبح 714 رأس ماشية بمجازر المحافظة وذبح 362 ألفا و899 طائرا داخل المجازر الرسمية.. و تحصين مليون و 390 ألفا و455 رأس ضد الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وجدري الضأن و الجلد العقدى ،التسمم الدموى، طاعون المجترات الصغير .. وحصين 33 ألف طائر ضد انفلونزا الطيور..



وفى مجال رعاية الحيوان قال بشار انه نم الكشف على 3555 حيوانا وتقديم العلاج المناسب وتجريع 1814 حيوانا ضد الطفيليات الداخلي وتنظيم 17 قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة لتقديم الخدمات البيطرية لإجمالى 6148 حيوانا تلقيح ومتابعة حمل ومسح تناسلى 1000 رأس ماشية .



وأشار وكيل وزارة الطب البيطرى انه تم عقد 77 ندوة توعوية وتنظيم 325 لقاء إرشادي مباشر خلال الجولات الإرشادية للتوعية بخطورة الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة ..وترقيم وتسجيل 11330 رأس ماشية كمام إجراء ترصد وبائي لجميع الأمراض الوبائية في 16 مركز و28 قرية و 255 منزل و6 أسواق..



بدوه.. أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من مديرية الطب البيطري بالشرقية في الحفاظ على الثروة الحيوانية ، من خلال توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على إستمرار تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة.

