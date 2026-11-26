أعلنت شركة ميتا إتاحة مساعدها للذكاء الاصطناعي ميوز داخل المحادثات الخاصة على منصة إنستجرام، بما يسمح للمستخدمين بالتفاعل معه مباشرة عبر الرسائل DMs، دون الحاجة إلى الانتقال بين تطبيق إنستجرام وتطبيق Muse المستقل.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الاستعانة بالمساعد الذكي للحصول على معلومات وتفاصيل إضافية حول المنشورات والأماكن والمنتجات التي يشاهدونها على المنصة، فضلا عن تلخيص المحادثات التي ربما فاتتهم في الرسائل الخاصة الأخرى.

ميوز يتيح التفاعل مع المنشورات وتنفيذ المهام



تستهدف هذه الخطوة تسهيل الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها في الاستخدام اليومي لمنصات التواصل الاجتماعي، في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لجعل المساعدات الذكية جزءا أساسيا من التجربة الرقمية للمستخدمين.

ومن خلال التكامل الجديد، يمكن للمستخدمين مشاركة منشورات إنستجرام مع ميوز وطلب تنفيذ مهام استنادا إلى محتواها، مثل إضافة أحد المقاهي إلى برنامج رحلة سياحية في مكسيكو سيتي، أو البحث عن عرض خلال تخفيضات الجمعة البيضاء لشراء حذاء معين.

وأوضحت ميتا أن المحادثات التي يجريها المستخدمون مع ميوز عبر رسائل إنستجرام ستظهر أيضا باعتبارها محادثة جانبية داخل التطبيق الرئيسي للمساعد الذكي.

ومن المقرر أن يبدأ طرح الميزة اعتبارا من يوم الثلاثاء لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واليابان وسنغافورة.

ميوز يتيح التفاعل مع المنشورات وتنفيذ المهام

تنظيم المنشورات المحفوظة وتحويلها إلى قوائم ومخططات



وفي إطار التحديثات الجديدة، أعلنت ميتا إتاحة إمكانات إضافية للتعامل مع المنشورات ومقاطع الريلز التي يحفظها المستخدمون على إنستجرام، إذ أصبح بإمكانهم الاستعانة بـ ميوز لتنظيم المحتوى المحفوظ داخل مجلدات مخصصة تعرف باسم المجموعات Collections.

ولا تقتصر الوظيفة الجديدة على تصنيف المنشورات، بل تتيح تحويل محتواها إلى مهام وقوائم عملية، إذ يمكن للمستخدم طلب تحويل مقطع فيديو يتضمن وصفة طعام إلى قائمة مشتريات، أو الاستفادة من منشورات صناع محتوى السفر لإعداد برنامج رحلة سياحية مقبلة.

كما يستطيع المستخدمون طلب اقتراحات لتنسيق الملابس والإطلالات، اعتمادا على مقاطع الريلز المتعلقة بالأزياء التي سبق لهم حفظها على المنصة.

واعتبارا من يوم الثلاثاء، سيظهر للمستخدم عند حفظ أي منشور على إنستجرام اقتراح يتيح الاستعانة بـ ميوز لتنظيم المحتوى المحفوظ تلقائيا، ومن المقرر أن تبدأ إتاحة هذه الخاصية في الولايات المتحدة وكندا.

ميتا تؤكد احتفاظ المستخدمين بالتحكم في بياناتهم



وفيما يتعلق بالخصوصية، أكدت ميتا أن المستخدمين سيحتفظون بالتحكم الكامل في تجربتهم مع Muse داخل إنستجرام، مشيرة إلى أن المساعد لن يشارك أي محتوى أو ينشره أو يرسله دون الحصول على موافقة المستخدم.

وأضافت الشركة أن المستخدمين يمكنهم في أي وقت مطالبة Muse بنسيان معلومات معينة أو التراجع عن الإجراءات التي نفذها، بما يمنحهم مزيدا من التحكم في طريقة استخدام المساعد الذكي والتفاعل معه داخل المنصة.