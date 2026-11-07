وداعا للمحادثات النصية.. ميتا تفتح باب المحادثات المرئية مع Muse

أعلنت شركة ميتا Meta، إتاحة ميزة Muse Voice، التي تسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومحادثات فيديو مباشرة مع مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لها ميوز، لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف تطوير تجربة التفاعل مع المساعدات الذكية وجعلها أكثر قربا من التواصل البشري.

وكانت الشركة قد كشفت عن الميزة للمرة الأولى خلال مؤتمر المطورين ميتا Connect في شهر سبتمبر الماضي، وتعتمد على نماذج وتقنيات ذكاء اصطناعي جديدة، تشمل Muse Realtime Avatar وMuse Realtime Voice، لتشغيل الصورة الرمزية الرقمية التي تتفاعل مع المستخدمين في الوقت الفعلي.

وعلى الرغم من أن عددا من الشركات المنافسة يوفر بالفعل خصائص المحادثات الصوتية مع مساعدات الذكاء الاصطناعي، فإن ميتا تراهن على تقديم تجربة مختلفة من خلال شخصية رقمية متحركة تحمل اسم جولي Jolly، يمكن للمستخدمين التحدث معها وطرح الأسئلة عليها وطلب تنفيذ مهام نيابة عنهم.

كما تتيح الميزة تخصيص شكل الشخصية الرمزية، بحيث يمكن تحويلها إلى هيئة بشرية أو حيوان أو شخصية خيالية، وفقا لتفضيلات المستخدم.

وتراهن ميتا على أن إضفاء طابع بشري على مساعد الذكاء الاصطناعي قد يعزز شعور المستخدمين بالارتباط به، ويجعل التفاعل معه أكثر طبيعية، خصوصا مع الانتقال من الأوامر النصية إلى المحادثات الصوتية والمرئية المباشرة.

ميزة Muse Voice

تعبيرات وحركات تحاكي التفاعل البشري



وقالت ميتا إن الصورة الرمزية لـMuse ستستخدم تعبيرات وجه وإيماءات بسيطة تتناسب مع طبيعة الحديث ونبرته، بما يمنح المحادثات طابعا أكثر حيوية وتفاعلية.

ورغم دعم الميزة لمحادثات الفيديو، فإن المساعد لا يرى المستخدم فعليا، لكنه يستطيع الاستماع إليه والتفاعل معه استنادا إلى سياق المحادثة.

وأعلن عن التوسع في إتاحة الميزة عبر تدوينة رسمية ومنشور على منصة إكس، شاركه ألكسندر وانج، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في ميتا، مرفقا بمقطع فيديو يستعرض تجربته مع المساعد.

وظهر وانج خلال العرض وهو يمزح بشأن ولعه بنشر الصور الساخرة والميمز عبر منصة إكس، مشيرا إلى أن ذلك ربما تسبب له في بعض المشكلات مع مديره.

وردت الشخصية الرقمية، التي ظهرت في هيئة كلب أبيض كثيف الفراء، باقتراح إضافة تنبيهات توضيحية إلى المنشورات التي قد يساء فهمها باعتبارها تعبيرا عن تأييد ميتا لمحتوى مثير للجدل.

ميتا تستعد لإطلاق جهاز قابل للارتداء لمساعد Muse



ويأتي توسيع دعم المكالمات ومحادثات الفيديو قبل خطط ميتا لإطلاق جهاز قابل للارتداء يشبه لعبة Tamagotchi الشهيرة، ومصمم للعمل مع مساعد الذكاء الاصطناعي Muse، قبل نهاية العام الجاري.

ومن المتوقع أن تظهر الشخصية الرقمية على شاشة صغيرة بالجهاز، بما يتيح للمستخدمين التحدث معها مباشرة، والحصول على ردود فورية، فضلا عن تكليفها بتنفيذ مهام مختلفة.

وأكدت ميتا أن المحادثات الفورية مع Muse متاحة حاليا عبر الهواتف المحمولة والويب وأجهزة ماك، على أن تصل لاحقا إلى نظاراتها الذكية، بالإضافة إلى الجهاز المرتقب الذي يحمل اسم Muse Charm.