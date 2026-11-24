كشفت تسريبات تقنية نشرها موقع "PhoneArena" عن تطوير شركة سامسونج لميزة ذكاء اصطناعي جديدة تحمل اسم "Shorts" ضمن واجهة "One UI 9.5"، ومن المتوقع ظهورها لأول مرة مع سلسلة هواتف "Galaxy S27" المقرر إطلاقها في عام 2027.

آلية عمل ميزة Shorts الجديدة في هواتف سامسونج

أوضح التقرير نقلاً عن المسرب التقني تارون فاتس أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين تحويل صورهم ومقاطع الفيديو المفضلة إلى مقطع قصير قابل للمشاركة، سواء بشكل تلقائي أو عبر التعديل اليدوي ووصف المحتوى المطلوب بدقة.

ويمكن للمستخدم كتابة أمر نصي بسيط مثل "صور من رحلة عملي الأخيرة" ليقوم الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" بتجميع اللقطات المناسبة وإنتاج الفيديو، مع إمكانية تخصيص المقطع لاحقاً عبر إضافة خطوط مجانية وموسيقى خلفية.

وتشبه فكرة سامسونج تقنية قدمتها شركة "Honor" في هواتف "Honor 400" العام الماضي لإنتاج صور حية، ثم طورتها في سلسلة "Honor 600" لدمج ثلاث صور في مقطع مدته 3.5 ثانية.

احتمالية فرض اشتراك شهري وموعد توفر الميزة

لفت التقرير إلى أن ميزة "Shorts" قد لا تكون مجانية بالكامل، حيث تشير تسريبات حديثة إلى تخطيط سامسونج لوضع بعض مزايا "Galaxy AI" خلف اشتراك شهري تبلغ قيمته 4.99 دولار.

وبحسب ما ذكره الموقع، لا تزال ميزة "Shorts" قيد التطوير ولم تتوفر بعد في النسخة التجريبية من "One UI 9.5" لهواتف "Galaxy S26"، على أن تصل رسمياً مع هاتف "Galaxy S27 Ultra" وبقية السلسلة في 2027 ثم تتوسع لبقية هواتف جالاكسي المتوافقة.