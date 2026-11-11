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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات Galaxy S27 تكشف مواصفات الكاميرات وتراجع دقة التقريب في نسخة Pro

Galaxy S27
Galaxy S27
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مفاجآت في مواصفات كاميرات سلسلة هواتف "Galaxy S27" المنتظرة من سامسونج. 

وتضمنت التسريبات تراجعاً غير متوقع في دقة كاميرا التقريب الخاصة بإصدار "برو" (Pro)، مقارنة بالتوقعات السابقة.

فروق واضحة في كاميرا التقريب

وأوضح تقرير نشره موقع "سامي جورو" (SammyGuru) المتخصص، أن سلسلة الهواتف الجديدة ستضم 4 إصدارات.

وتشمل هذه الإصدارات النسخة العادية، وبلس (+)، وبرو (Pro) كفئة جديدة، وألترا (Ultra).

ورغم التشابه الكبير بين نسختي "برو" و"ألترا"، إلا أن الاختلاف الأبرز يكمن في كاميرا التقريب “الزوم”، حيث سيحصل هاتف (S27 Ultra) على كاميرا تقريب جبارة بدقة 50 ميجابكسل. 

وتدعم هذه العدسة التقريب البصري الحقيقي حتى 5 مرات (5x) دون تشويش تفاصيل الصورة.

وفي المقابل، سيكتفي إصدار (S27 Pro) بكاميرا تقريب دقتها 10 ميجابكسل فقط. 

وتدعم هذه الكاميرا التقريب البصري 3 مرات (3x) مثل الأجيال السابقة. 

يمثل هذا تراجعاً ملحوظاً عن التسريبات القديمة التي توقعت دقة 50 ميجابكسل لهذه النسخة.

كاميرا رئيسية خرافية للمحترفين

ورغم التراجع في دقة التقريب، سيشترك الهاتفان (Pro و Ultra) في كاميرا رئيسية خرافية بدقة 200 ميجابكسل. 

كما سيأتيان بعدسة واسعة جداً (Ultrawide) بدقة 50 ميجابكسل، لتصوير مساحات أكبر بوضوح شديد.

أما بالنسبة لصور السيلفي، فقررت الشركة ترقية الكاميرا الأمامية في الهاتفين لتصبح بدقة 16 ميجابكسل. 

ويأتي هذا التغيير بدلاً من دقة 12 ميجابكسل التي توفرت في الأجيال السابقة.

 وتهدف هذه الخطوة لمنافسة هواتف الآيفون في جودة مكالمات الفيديو والتصوير الأمامي.

ماذا عن النسخ العادية؟

وبالنسبة لهاتفي (S27) العادي و(S27 بلس)، فقد أشارت التسريبات إلى أنهما سيحتفظان بكاميرات الأجيال السابقة تقريباً، حيث سيعتمدان على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل، لتقليل التكلفة.

ويجب التنبيه إلى أن هذه المواصفات والأرقام لا تزال مجرد تسريبات مبدئية غير مؤكدة. 

وقد تقوم سامسونج بتعديل خططها وتغيير هذه المواصفات قبل الإعلان الرسمي عن الهواتف بداية عام 2027.

Galaxy S27 سامسونج S27 Pro S27 بلس Galaxy

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