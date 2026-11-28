أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن إدانته الشديدة للهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف الكويت يوم الخميس الماضي، وأسفر عن وفاة مواطنين إيطاليين وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني.

كما عبر شريف، في منشور عبر حسابه الرسمي على “إكس” اليوم، السبت، عن تضامن بلاده التام مع قيادة دولة الكويت الشقيقة وشعبها، مؤكدا دعم باكستان الراسخ لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وضرورة احترام ذلك بشكل كامل.

وقدم رئيس الحكومة الباكستانية أحر التعازي إلى أسر من فقدوا أرواحهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الذي كان من بينهم مواطن باكستاني.

وأكد شريف أن السفارة الباكستانية في الكويت على تواصل وثيق مع السلطات هناك لتوفير جميع أشكال الدعم اللازم للمواطن الباكستاني المصاب.