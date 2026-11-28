شهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء تداول 4747 طن بضائع و 226 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي "سينا" و"أور" و"آيلة"، وذلك ضمن حركة التداول اليومية بموانئ البحر الأحمر.

وقال المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر ، في بيان صحفي اليوم السبت إن إجمالي حركة التداول بموانئ الهيئة سجل 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 846 شاحنة، و116 سيارة، من خلال وصول وسفر 12 سفينة.

وأضاف أن حركة الصادرات بلغت 11 ألف طن بضائع و507 شاحنات و16 سيارة، فيما سجلت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع و 339 شاحنة و100 سيارة.

وأشار البيان إلى أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 1403 ركاب، ضمن حركة النقل البحري اليومية.